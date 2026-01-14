「一針一願・繡見人生」莊素月十字繡特展 即日起至3月1日北港工藝坊展出

（觀傳媒雲林新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】北港工藝坊14日舉辦「一針一願・繡見人生」——莊素月老師十字繡特展記者會。本次展覽聚焦於傳統針線工藝與當代情感的深度結合，帶領觀者透過微小而純粹的十字針法，看見工藝師長年累積的生命能量，展期將跨越農曆新春，持續展出至3月1日。

北港鎮長蕭美文親自出席開幕儀式，邀請民眾蒞臨欣賞「一針一願・繡見人生」莊素月老師十字繡特展。（圖／記者洪佳伶攝）

藝術家莊素月老師表示，刺繡過程中最巨大的挑戰，莫過於「線」的掌控與「漸層」的表現。十字繡雖被視為傳統工藝，但要從「工」昇華為「藝」，關鍵在於如何呈現如繪畫般自然的光影流動。老師指出，為了達到完美的層次感，往往需要在數百種色階相似的絲線中反覆對比與挑選，哪怕只有一度之差也絕不妥協。「刺繡的困難，在於如何用有限的線條織出無限的層次。」這種對漸層細節的極致追求，不僅展現了高度的技藝修為，更象徵著人生在起伏與過渡間的圓融智慧。

「一針一願・繡見人生」莊素月十字繡特展，即日起至3月30日在北港工藝坊展出。莊素月老師表示，刺繡過程中最巨大的挑戰，莫過於「線」的掌控與「漸層」的表現。（圖／記者洪佳伶攝）

本次特展以「一針一願」為核心主題，象徵每一針的起落都蘊含著一份誠摯的祝願與對生活的觀察。展出作品題材廣泛且多元，徹底打破大眾對十字繡的既定印象：現場除了有展現細膩美學的自然風景與人文意象，更有莊嚴祥和、線條細緻的觀音畫像，以及展現當代生活色彩的動漫作品。莊素月老師將日常生活、情感記憶與人生體悟，一針一線地繡進畫布，讓靜態的圖案轉化為流動的生命故事，使觀者在細節中感受時間累積的溫度。

北港工藝坊館長蔡享潤表示，莊素月老師的作品展現了極致的耐心與定力，特別是在處理色彩過渡時，那種如油畫般的細膩感令人驚嘆。自即日起於北港工藝坊展至3月1日。歡迎來北港拜媽祖的朋友們，走進巷弄中，欣賞「一針一願・繡見人生」莊素月老師十字繡特展。

