釣出高市「台灣有事」言論引軒然大波 日本在野大老岡田克也落選

日本週日（2/8）舉行眾議院選舉投開票，上月倉促合併成立的主要在野黨「中道改革聯合」慘敗，多位重量級議員落選，其中包括去年在質詢首相高市早苗，引出高市回應「台灣有事可能構成存亡危機事態」的前外相岡田克也。

去年11月7日，高市早苗在眾院預算委員會接受時任立憲民主黨議員、前外相岡田克也質詢時，問及「台灣有事」在什麼情況下可以被視為對日本構成威脅？是否達到日本《安保法制》中允許自衛隊行使集體自衛權的「存亡危機事態」標準？

高市當時直言回應，如果「台灣有事」涉及中國派遣軍艦與使用武力的狀況，「我認為這可能會構成存亡危機事態」，並強調台灣有事的情勢已十分嚴峻，要為最壞的狀況做足準備。這番回應立即引起中國強烈反彈。

岡田之後受訪時也表示，聽到高市回答時也震驚，心想「完蛋了」，還表示首相「絕對不能說這種話」。但他身為提問者，引發輿論嚴厲批評。

岡田過去曾12度當選眾議員，實力出眾，上一次選舉更拿下東海三縣（愛知縣、岐阜縣、三重縣）最高票，但這次在高市旋風中終於敗選，東海三縣的選區也幾乎由自民黨席捲。

中央社報導，岡田克也週一凌晨現身競選事務所，向支持者致歉，並提出兩大敗選原因，一是高市帶動的選舉熱潮，使無黨派選民大量流向執政黨；二是中道改革聯合在網路上支持度不足，「網路上充斥著假訊息與批評聲浪，而我們未能充分因應」。

岡田克也原屬立憲民主黨，該黨上月與公明黨合併為「中道改革聯合」後，他也加入這個新成立的政黨，並宣稱「政權輪替才是最大的政治改革」，但並未成功擴大支持基本盤。

根據日媒，岡田家族與中國關係密切，父親是積極在中國展店的流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，哥哥岡田元也擔任集團會長，上個月才辭任。AEON自2008年在北京開設首家AEON Mall起，在中國已拓展至23家門市。

除了岡田以外，在野黨還有多位重量級人物，包括中道改革聯合共同幹事長安住淳、原立憲民主黨創黨大老枝野幸男，以及曾19度當選眾議員的小澤一郎。

