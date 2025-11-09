釣客宜蘭桶盤堀漁港遭浪捲落海 友人救起送醫不治

（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）鄧姓男子今天在宜蘭縣頭城鎮桶盤堀漁港外堤垂釣，遭一陣大浪拍擊後捲入海中，同行釣客見狀下水將他救起，救護人員到場時，鄧男已失去呼吸、心跳，經送醫搶救仍回天乏術。

鄧男今天與2名友人在桶盤堀漁港外堤垂釣，受到東北季風影響，現場海域不時出現大浪，鄧男遭強浪拍擊落海，同行友人立即下水搶救，合力將鄧男救上岸後，中午12時51分通報消防局請求救援。

海巡署北部分署第一岸巡隊大里安檢所獲報後，也立刻調派1車2人趕赴現場，會同大里消防分隊及大里派出所警員共同搶救，救援人員抵達時，落海的鄧男已失去生命徵象，經送往礁溪杏和醫院搶救後宣告不治。（編輯：李錫璋）1141109