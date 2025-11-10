釣客桶盤堀漁港捲海裡「友人急救進行CPR仍亡」…死者身分曝

社會中心／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮桶盤堀漁港9日發生一起落水案件。（圖／翻攝畫面）

宜蘭縣頭城鎮桶盤堀漁港9日發生一起落水案件。一名男釣客在上述地點不慎被海浪捲入海裡，同行友人見狀，雖隨即將人救起並報警；救護人員到場時，發現男子已無生命跡象，緊急將人送醫，但最終仍宣告不治。如今，死者也曝光。

警消於9日12時51分接獲報案，指一名釣客在桶盤堀漁港不慎被海浪捲入海裡，隨即派遣大里、頭城分隊出動船艇、後勤車、救護車及消防人員前往救援。

警消到場時發現，落水釣客已由同行友人救起，並進行心肺復甦術 (CPR) ，但人仍已無呼吸心跳，大里91車救護人員馬上接手後續急救處置，後送往杏和醫院搶救，但仍宣告不治；據了解，死者為一名鄧姓男子（54歲）。詳細案情仍待調查釐清。

