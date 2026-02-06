南部中心／林樹銘、陳姵妡 高雄報導

海鯤號連續兩天出海，今天進行第四次潛航測試，雖然天公不作美，但仍澆不熄軍事迷的熱情，海鯤號潛測至今，尚未曝光動態畫面，竟恰好被釣客直擊，海鯤號潛測的畫面，雖然馬上被615昌江軍艦驅離，但能親眼看到海鯤號，仍相當震撼。





釣客直擊！ 海鯤號海外潛航測試動態畫面首度曝光

海鯤號第十次出海，也是第四次的潛航測試，雖然海象不太平穩，但並不影響海鯤號的潛水演練，吸引許多軍事迷到場搶拍。（圖／民視新聞）

軍事迷：「海鯤號。」軍事迷揮旗吶喊，迎接國造潛艦海鯤號，雖然現場下雨，仍澆不熄軍事迷的熱情！海鯤號第十次出海，進行第四次潛航測試，雖然海象不平穩，但不影響海鯤號的潛水演練。軍事專家紀東昀：「高雄這邊下著小雨，但是對於海鯤艦相關測試作業，完全不受影響，因為潛艦主要的作戰環境，是在海底，目前看起來測試工作一切順利，所以才會早出晚歸。」海鯤號潛水測試，日前台船僅曝光空拍的下潛照片，但週四竟被釣客直擊潛水測試。軍方人員：「船老大、船老大，請改變你的航向，請往北或往南走。」海軍出聲，要海釣船盡速離開，因為他們誤入測試區域。

釣客返航要回高雄蚵子寮漁港，竟在回程看到海鯤號測試身影。（圖／民視新聞）





當事釣客：「剛開始聽不清楚，他在廣播說什麼，然後之後他又開走，又繞回來再廣播兩三次，然後到最後才聽懂，因為我們也有看到，其他好像有三艘軍艦在那邊。」下午三點多釣客返航要回高雄蚵子寮漁港，被615巡邏艦昌江軍艦，廣播請他離開，後來就看到，海中有潛望鏡和帆罩陸續升起，原來就是進行潛測的海鯤號。當事釣客：「然後他就叫我們繞開，我們繞開之後，過不久就看到有一個潛水艇，在船的後面，那個是海鯤號在做測試，第一次看到軍艦這麼近，很酷啊。」民進黨立委 王定宇：「那今天這個意外的插曲，讓我們看到海鯤軍艦，在我們台南高雄的外海，進行潛航測試的畫面，等於證實了我們相關的潛測，都在實質的進行當中。」親眼目睹海鯤號，讓釣客又驚又喜，幸好巡邏艦及時發現，沒有和海鯤號發生碰撞，而這特別的"巧遇"經過，也引起熱烈討論。

