釣客相約「高流」岸邊垂釣 闖管制區釣魚恐挨罰

高雄流行音樂中心附近，晚間有三名釣客聚集，在碼頭邊釣魚釣得好開心。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





高雄流行音樂中心附近，晚間有三名釣客聚集，在碼頭邊釣魚釣得好開心，不過有民眾發現，高流屬於管制港區，因此未經許可是不能釣魚的，可能會被開單舉發，面臨罰款。

一人拿釣竿、一人拿撈魚網，看準時機將上鉤的魚撈上岸。釣客：「等一下等一下。」

幾人在岸邊好開心，釣半天終於有收穫，不過有眼尖民眾發現，這地點怎麼怪怪的，可以遠眺高雄流行音樂中心，原來他們釣魚的地點是光榮碼頭，也就是安全管制港區，按法規來說禁止垂釣，未經許可釣魚將面臨嚴重的罰鍰。

事實上，高雄港周圍有開放幾個合法的釣點，例如二港口北堤和西子灣等等，不過像是高雄流行音樂中心周圍，就屬於管制區內，因此不能夠釣魚。若是釣客硬闖，很有可能就會被開單。釣客們為了荷包著想，可得仔細看清楚合法的垂釣區域，否則滿足釣魚的快樂後，代價可不小。

