釣客落海失蹤 42歲越籍男7天後卡礁石已身亡

cnews204260107a10jp

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市貢寮區台二線90公里旁海岸邊礁石處，今（7）日下午2時15分左右，1名楊姓男子發現礁石上，疑似有男子躺臥不動。瑞芳警分局表示，消防救護人員獲報到達現場，將男子打撈上岸後，確認已沒有了生命跡象。清查身分發現，男子竟是7天前，在貢寮區龍洞一支磯釣場海域，垂釣落海失蹤的42歲越南籍陽姓男子。通知失蹤釣客的黃姓友人，到場指認後，已確認死者身分。

警方表示，初步檢視陽男全身腫脹外，未發現其他可疑外傷，現場也沒有可疑打鬥痕跡，初判無他殺的嫌疑。初步了解，陽男疑似於1月1日下午1時左右，在貢寮區龍洞一支磯釣場海域垂釣，卻不慎落海失蹤。直到今天下午，才被發現卡在礁石上。

廣告 廣告

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

消費者物價指數 新北市漲1.78%家庭月消費支出增1244元

機車騎士講手機闖紅燈 拒檢涉毒駕吞22張罰單

【文章轉載請註明出處】