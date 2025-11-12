釣蝦場淹水！釣客「繼續聊」畫面違和 網笑：沉浸式體驗

受到鳳凰颱風及外圍環流影響，宜蘭地區昨（11日）豪雨不斷，各地都傳出淹水災情，一處釣蝦場的水淹過腳踝，但釣客們卻沒打算走，反而是在裡頭繼續聊天，有網友見狀便笑道：「沈浸式釣蝦。」

宜蘭釣蝦場淹水。（圖／e_v_e_10網友授權）

宜蘭地區昨天受到大雨侵襲，像是蘇澳、冬山鄉等地區都傳出災情，不過從網上曝光的一段畫面可見，位於五結鄉的一處釣蝦場，雖然雨勢已經灌入場內，導致地板都是積水，水甚至淹過腳踝，但是店內生意卻一點都不受到影響，一名網友錄下事發畫面並直呼：「這樣還要釣？」

有趣的是，從另一段影片可以看到，儘管釣客們的腳，幾乎全都泡在水裡，但幾名男子卻還是若無其事地坐在椅子上繼續聊天，絲毫不受到影響，網友見狀紛紛留言笑道：「沈浸式釣蝦」、「看到釣蝦池好笑程度100%，看到釣蝦池然後一群男的完全沒事繼續聊天好笑程度10000000%」、「宜蘭人都那麼chill嗎」。

