釣魚台主權 防長避答挨轟失職

日本首相高市早苗「台灣有事」言論造成陸日關係緊張，中共解放軍近日在黃海附近動作頻頻，連帶涉及釣魚台主權問題，民眾黨立委林憶君19日在立院質詢國防部長顧立雄有沒有把釣魚台視為我方領土？顧立雄未正面回答，僅說明若共艦進入「應變區」會應處；對此，藍委馬文君批防長失職，呼籲賴政府應發聲捍衛對釣魚台的主權。

林憶君昨在立院外交國防委員會質詢時，痛批國防部面對釣魚台議題總是消極處理，每次共軍在釣魚台周邊活動時，台灣都是透過日本防衛省公布的資訊才知情；她質問顧立雄，國防部有沒有將釣魚台視為中華民國領土？是否納入國家防空識別區？國軍是否會驅離大陸軍機艦在該區域的活動？

廣告 廣告

顧立雄巧妙避答釣魚台是否為中華民國領土，僅回應「只要共軍活動進入國軍應變區，便會採取適切處置」，若對方出動軍艦，我方就以軍艦應對，若是海警船則以海巡應處，並強調國軍對東海南海等區域情勢均有掌握。

馬文君不滿顧立雄答詢時未正面宣示我對釣魚台的主權，她說，近期陸日態勢緊張，堂堂中華民國的國防部長竟不敢明講釣魚台的主權是我們的，有失職之嫌，呼籲賴清德總統應在此時間點發聲，否則國際社會只關注到陸日雙方的爭權行動，我方卻白白喪失話語權。

馬文君進一步指出，顧立雄一再強調若有軍艦或海警船進入「應變區」範圍，國軍就會應處，卻不願多談「應變區」的詳細範圍，據她了解，軍方之前公布的範圍資訊，釣魚台根本不在應變區之內，顧立雄卻不願在答詢時說出來。

不過，現在陸艦與日艦在釣魚台周邊海域劍拔弩張，若我國船艦再進入，是否妥當？馬文君認為，雖然在這個節骨眼上，不希望增加衝突性，但政府發聲護主權仍然是必要的，以免到時候國際上沒人重視中華民國對釣魚台的主權。

馬文君強調，釣魚台一直都是我們的領土，那邊有豐富的漁業資源，之前馬英九總統當政時期，一直都有派遣海巡執行護漁行動；然而，民進黨政府上台後就放棄重申釣魚台的主權，少了海巡的伸張，因此常有前去捕魚的漁民被大陸或日方驅趕。