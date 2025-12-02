釣魚台交鋒！陸海警稱驅離日漁船 日要求4搭載艦砲陸船駛離

在中日關係因台灣議題持續緊張之際，大陸海警今（2）日宣布，日本一艘漁船「非法進入」釣魚島，中方「依法」對其警告驅離。另一方面，日本第11管區海上保安本部則稱，已要求入侵釣魚台「領海」的大陸海警船離開。

圖為釣魚台。（資料照／美聯社）

根據大陸官媒《央視新聞》，大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，12月2日，日本「瑞寶丸」號漁船「非法進入我釣魚島領海」，大陸海警艦艇「依法」對其採取必要管控措施並警告驅離。

劉德軍強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，中方敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁活動。大陸海警將持續在釣魚島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

大陸與日本皆對釣魚台（日稱「尖閣諸島」）均有主權聲索。據日媒《產經新聞》，日本第11管區海上保安本部（那霸）則指出，當地時間今日凌晨2時25分左右，大陸海警局的2艘搭載艦砲的船隻相繼入侵尖閣諸島周邊的領海。

日方指出，中方船隻邊提出自己的主張，邊試圖靠近一艘日本漁船。日方巡邏船要求它們離開領海。且海上保安本部還在領海外側的毗連區，確認了另外2艘搭載艦砲的大陸船隻。報導稱，這是繼11月16日以來，大陸海警船再次進入日本領海。

大陸海警艦艇編隊11月16日曾宣布在「我釣魚島領海」內巡航。據稱這是大陸海警依法開展的維權巡航活動。對此，日本政府就4艘大陸海警船駛入釣魚台周邊海域，透過外交管道向中方嚴正抗議，但中方拒接受並提出反交涉。

