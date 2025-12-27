釣魚台周邊海域疑現船名「去死吧日本」貨船 日方研判為AIS偽裝

船舶位置資訊網站顯示，釣魚台周邊海域出現一艘名為「日本去死」的貨船。（翻攝自MarineTraffic網站）

據船舶位置資訊網站MarineTraffic顯示，近日在日本尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的海域，出現一艘英文船名為「去死吧日本」的貨船。根據自動識別系統（AIS）資料，該船自22日晚上8時1分起，以0節船速停泊在魚釣島北方約155公尺海域。不過，日本海上保安廳表示，現場並未確認該船存在，研判為AIS偽裝或誘騙（spoofing）。

日媒《產經新聞》報導，截至26日下午5時，尖閣諸島周邊除了該貨船外，還有4艘中國海警局船隻。該貨船全長113公尺、寬16公尺，目的地為中國福建省漳州市，預定抵達時間為2025年7月26日晚間8時（北京時間GMT+8）。

然而，其MMSI（海上移動通信業務標識碼）為「415280712」，未登記於國際海事組織（IMO）資料庫，識別碼的前3位數代表國家或地區編號，「414」代表中國、「416」代表台灣，「415」為不存在的國家或地區代碼。MarineTraffic負責人指出，該船座標資訊長時間未變動，屬於「正常情況下不可能出現的訊號」，推測AIS可能遭偽裝，過去也有貨船利用偽造AIS訊號干擾監控，例如切斷海底電纜事件。

日本海上保安廳相關人士表示，自22日以來，該船未在現場出現，不清楚偽裝者身分；歐洲太空總署（ESA）於24日拍攝的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像也未發現該船。日本外務省強調，尖閣諸島屬於日本有效管轄範圍，無所謂領土問題，日方將持續捍衛該海域。

日本海上保安廳表示，日方持續巡視尖閣周邊，同時為避免監控，日中雙方均不啟動AIS顯示自身行動。然而，中國海警自2023年3月起，多次啟動AIS，向國際社會展現其聲稱對尖閣諸島的所有權。





