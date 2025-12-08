「釣魚台成中日關係測試點」帥化民大膽預言情境：大陸恐被迫出手

中國大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，2日上午日本「瑞寶丸」號漁船「非法進入」中方所稱的釣魚島領海，大陸海警艦艇依規定採取必要管控措施並予以警告驅離。（示意圖／中國海警微信公眾號）

中日近期因日本首相高市早苗日前在國會拋出的「台灣有事」言論，雙邊關係持續緊繃，北京更拋出琉球（沖繩）非日本領土的主張。而在本月2日，雙方也於釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）海域爆發約3小時對峙。對此，退役中將帥化民分析，釣魚台正是檢驗中日關係的「最佳測試點」，日本是否敢回應將成為關鍵，引發討論。

依大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，2日上午日本「瑞寶丸」號漁船「非法進入」中方所稱的釣魚島領海，大陸海警艦艇依規定採取必要管控措施並予以警告驅離。陸方重申，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，並敦促日本立即停止在該海域的「侵權挑釁行為」，強調將持續在釣魚台周邊展開維權執法，堅決捍衛國家主權與海洋權益。

針對釣魚台情勢，帥化民7日在中天節目《前進戰略高地》中分析表示，釣魚台正是檢驗中日關係的「最佳測試點」，由於不涉及日本本土主權，雙方各自堅稱擁有權，高市早苗先前喊出的「台灣有事」言論，等同宣示將介入區域情勢，反使釣魚台成為北京觀察日本反應的試金石。

帥化民直言，若中國大陸在釣魚台「下重手」，日本是否敢回應將成為關鍵。帥化民更警告，情勢若持續升溫，不排除中俄形成「南北壓力」，俄羅斯可從北方四島施壓，日本也可能面臨中國大陸從釣魚台延伸至日本本島的戰略夾擊。他認為，此刻的關鍵在於高市早苗是否會擴大島鏈軍事部署，而這些動作恐都需美國點頭，意味著日本的軍事野心正在萌芽。

他強調，若日本「持續強化軍力、對外軍援甚至推動核武化」，北京終將被迫出手；若高市選擇收斂，局勢才可能降溫。帥化民也認為，美國樂見日本牽動區域緊張、藉此消耗中國大陸，但北京不願成為被動承受的一方，因此這場中日、美中之間的博弈仍將持續發展，局勢變化仍有待觀察。

