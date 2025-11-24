釣魚台教育協會抗議高市早苗台海言論 批民進黨罔顧人民安全

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，如果「台灣有事」伴隨使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中，能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。只不過這番言論，引發中國大陸不滿。對此，社團法人釣魚台教育協會發表聲明予以強烈譴責，同時，對於賴清德罔顧日本侵華史實及台灣人民的生命安全，附和高市的主張，本協會也強烈抗議！

日本首相高市早苗。（圖／美聯）

以下是社團法人釣魚台教育協會聲明全文：

近日，日本首相高市早苗公然宣稱台海問題可能危及日本自身的存亡，並藉此表示將武力介入台海。本協會強烈譴責這番言論！同時，對於賴清德罔顧日本侵華史實及台灣人民的生命安全，附和高市的主張，本協會也強烈抗議！

民進黨升高兩岸危機，日本藉口「自衛」意圖介入台海

民進黨執政以來，兩岸緊張對立情勢不斷升高，導致台海瀕臨戰爭邊緣，台海已成為備受國際關注，最可能引爆的火藥庫！高市早苗的這番言論，不啻在鼓勵賴清德繼續升高兩岸衝突，甚至應允一旦兩岸爆發戰爭，日本也會派兵介入！我們嚴厲譴責高市這種煽動民進黨、加劇兩岸對立衝突的發言！日本侵華造成中國人民慘烈犧牲的殷鑑不遠，高市的發言不但破壞了日本對「一中原則」的約定、更撕毀了一個戰敗國對於和平的承諾，也表明了萬一兩岸發生武力衝突、日本將假借完全站不住腳的所謂自衛權、強行介入中國內戰的心態。果如此，則等同日本再次侵略中國，必將激起全中國人民的同仇敵愾，從而日本也必將遭受前所未有的重大劫難！

廣告 廣告

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

軍國主義幽靈復活：美國扶植與日本右翼共同塑造的危險局勢

高市早苗的這番言論，和盤托出了日本自安倍晉三政府以來企圖以武力介入台海局勢的戰略安排──這在戰後以來是第一次。這不僅暴露了日本軍國主義餘孽，將重新召喚軍國主義的幽靈、復活軍國主義的意圖，極可能再次成為世界大戰的亞洲策源地。在此情勢下，日本人民是否會容許高市早苗之流的極右翼政客繼續當權、濫發狂言、甚至徹底毀棄和平憲法、令日本淪入萬劫不復的悲慘境地？這是對日本人民政治智慧的一大考驗。

今年正值中國對日抗戰勝利八十週年、世界反法西斯戰爭勝利八十週年、台灣光復八十週年，然而八十年來，日本右翼政權始終拒絕承認戰敗，更拒絕為過去的侵略戰爭和殖民統治誠心道歉。二戰結束後，美國為了遏止亞洲澎湃洶湧的社會主義浪潮，不惜扶植本該為發動侵略戰爭負責任的日本軍國主義骨幹，重掌日本政治經濟大權，致使八十年來日本長期由不為發動侵略戰爭悔罪的右翼份子當政。而二戰後由美國主導建立的美日安保體制，也為日本軍國主義的復辟鋪設了道路。

扭曲集體自衛權：美日武力介入台海毫無國際法依據

近些年來，日本不斷擴大、扭曲解釋所謂的「自衛權」。這次高市早苗的發言，終於公然將「自衛權」的解釋擴大到：即使他國根本無意攻擊日方，日本也會主動攻擊他國--只要日本聲稱自己感到有「生存危機」就行。這完全是延續了日本昔日在二戰時期侵略亞洲各國時的流氓邏輯，也是典型的帝國主義的復辟。此主張更違反二戰後對日本的戰後處置規範──依據《開羅宣言》、《波茨坦公告》與《日本投降書》，日本被明確限制不得再涉入亞洲的軍事與政治事務，戰後國際秩序也要求其放棄殖民體制與侵略權力，如今卻藉機企圖武力重返台海，嚴重背離國際法與歷史教訓。

同時，美日宣稱的「集體自衛權」亦遭刻意扭曲。依《聯合國憲章》第五十一條，集體自衛權僅在會員國遭受外來武力攻擊時才能被啟動，而台灣問題屬中國內政，並不存在可觸發該條款的「他國侵略」。因此，美日以集體自衛或安全條約為由武力「保台」，既無國際法依據，也違反《聯合國憲章》禁止干涉內政的原則，甚至可能在核子時代引發全球性災難。

日本首相高市早苗。（圖／美聯）

從釣魚台看清帝國主義本質：團結力量守護台海與東亞和平

過去半個世紀，日本對釣魚台的非法染指，也正是日本軍國主義未死的一環。因此，釣魚台教育運動並不僅僅是保衛釣魚台這塊領土，更重要的是反對美、日帝國主義。台灣民眾可以從釣魚台這面照妖鏡，透視美日帝國主義的本質。因此，台灣社會迫切需要釣魚台教育運動，這樣的啟蒙運動，要促使所有反對美、日帝國主義的民眾站在一起！

我們嚴正呼籲：堅決反對高市早苗欲以武力介入台灣周邊，反對日本軍國主義復辟，反對民進黨政府棄守台灣人民的自立自主！團結一切渴望和平與公義的人民，堅決阻止美、日帝國主義再次介入與操弄台海局勢！唯有如此，我們方能為抗日戰爭及二戰期間遭踐踏、被犧牲的人民討回公道，讓兩岸能在平等、對話與相互尊重的基礎上解決彼此的分歧。

這不只是台海的期待，更是東亞人民共同追求的安定和平願景。

延伸閱讀

脫口「台灣人有錢又有閒」惹議 郭正亮直言：賴清德脫節了

賴清德吃壽司挺日 沈富雄嘆輕薄而失內涵：平白放棄可貴話語權

賴清德挨轟消費黃百韜 張競批：曲解歷史非常不道德