釣魚台是誰的？管碧玲重申「主權屬中華民國不退讓」：周邊12浬內會護漁

記者詹宜庭／台北報導

許宇甄質詢管碧玲。（圖／翻攝自國會頻道）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論造成中日關係緊張，釣魚台主權問題再度被關注。海委會主委管碧玲今（20日）表示，釣魚台是屬中華民國主權，這在政策白皮書裡面說得很清楚，執法部分就用暫定執法線。至於對於海巡署艦艇會否進入釣魚台周邊12浬海域護漁？海巡署分署長黃宣凱則指出，「漁船在哪裡，我們就去哪裡。」

管碧玲今日到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。藍委許宇甄質詢問及「日本首相高市早苗言論，針對釣魚台主權再次被推到檯面上，16日中共海警1307艦艇編隊進入釣魚島領海內巡航，4艘船中有2艘配備機砲，並聲稱依法開展維權的巡航，請問一下主委，釣魚台是誰的？」對此，管碧玲回應，釣魚台是屬中華民國主權，這在政策白皮書裡面說得很清楚，執法部分就用暫定執法線。

許宇甄也追問，現在有護漁嗎？有進入到釣魚台周邊12浬？管碧玲說，「依照暫定執法線，周邊會啊」，海巡署分署長黃宣凱也說明，目前護漁任務都是依照漁業署所提供漁船作業位置處理，「漁船在哪裡，我們就去哪裡，會在台日漁業協議作業範圍內作業」。此舉是否會讓國際認為我方放棄釣魚台主權？黃宣凱則強調「沒有，可以保證維護漁民安全」。

