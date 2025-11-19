釣魚台海域壓力升溫 顧立雄：海警船、軍艦分層應對

國民黨立委賴士葆今天(19日)質詢時關切，我國防部是否驅離在釣魚台周邊活動的中共海警船，國防部長顧立雄回應說，只要進入我方應變區，都會加以處置。他並強調，對於東海、南海及台海周邊等整個區域情勢動態，國防部都會加以掌握。

日本首相高市早苗指「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，從而觸發日本自衛隊「集體自衛權」的說法，引發中國強烈反彈，甚至接連在黃海中部與南部發動實彈演習，日中關係日趨緊張。

國民黨立委賴士葆19日在立法院外交及國防委員會質詢時詢問，高市早苗的說法是否可以解讀為「台灣有事、日本會出兵」，顧立雄表示，他無法幫忙高市早苗進一步回答，高市早苗是說明當台海發生武力衝突，對日本產生的威脅到何種程度，日本會根據具體事態作相對應因應。

賴士葆詢問，此次共軍發動實彈射擊，與日本同盟的美方卻沒有表明立場？顧立雄說，美方不管是國防部長或印太司令，都一再說明印太區域的和平穩定屬於美國核心利益，同時，美國偕同區域民主國家共同達成集體嚇阻的政策，至今沒有改變，美方並要求各國強化自我防衛力量，以實力尋求和平。

另外，賴士葆關切中共海警船巡邏釣魚台，我方是否有所有因應，顧立雄說，只要進入到應變區，我方都會因應，會適切處置。對於賴士葆追問應變區的實際位置，顧立雄僅說，這部分私下說明。顧立雄：『(原音)只要進入應變區，主要是中國海警船，就用海巡， 若屬於軍艦進來我們的應變區，就以軍艦對應。(賴士葆:現在沒有看到海巡署的船?)就要看有無進入應變區。(賴士葆: 若有進入應變區，海巡就會對應?幾海浬?)應變區再私下說明。』

民眾黨立委林憶君質詢時則詢問國防部是否掌握中國對外各種侵擾行動，顧立雄指出，對於整個區域情勢動態，國防部都會加以掌握，包括東海、南海及台海周邊區域情勢，也要全部加以掌握。(編輯：宋皖媛)