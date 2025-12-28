釣魚台海域現辱日「幽靈船」訊號 疑偽造識別挑釁

（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本電視台報導，顯示全球船舶位置的地圖網站MarineTraffic，近日被發現尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近海域出現一艘名稱為FUCK JAPAN的穢語船。日本海上保安廳表示，這艘船現實中不存在；MarineTraffic服務方表示，很可能是有人偽造訊號。

報導稱，MarineTraffic透過接收船舶發出位置等訊號展現在地圖上，提供所有人瀏覽查看。今年12月起，在釣魚台列嶼附近的日本領海內，開始出現一艘名為FUCK JAPAN（去你的日本）的船隻，完全不像正式船名。

產經新聞報導，根據船舶自動識別系統（AIS），這艘船自22日晚間8時1分起，位置在釣魚台列嶼以北約155公尺外海、船速0節，呈現停泊狀態。

根據MarineTraffic，這艘貨物船全長113公尺、寬16公尺，目的地設定為中國福建省漳州市，預計抵達時間卻是2025年7月26日晚間8時，是一個過去的時間，時區則與北京相同。

從位置來看，那艘船舶的位置完全沒有變化，經緯度定格在釣魚台列嶼附近。相關人員表示，「一般船舶不可能有這種現象。」

此外，此船隻被分配的水上行動業務識別號碼（MMSI）為「415280712」，在國際海事組織（IMO）的資料庫中並無記錄。MMSI前三碼為國家或地區代碼，「414」代表中國、「416」代表台灣，「415」並不存在。

負責管轄此海域的海上保安廳第11管區海上保安本部，平時持續派遣巡邏船監視警戒。經過確認，在實際海域中「沒有發現該船舶的存在」，「不清楚是何人、從何處進行偽裝」。

此外，根據24日從歐洲太空總署（ESA）記錄的衛星影像，釣魚台列嶼附近也沒有這艘船的蹤跡。

現實中不存在的船，為何會出現在MarineTraffic，管理MarineTraffic服務的Kpler公司日本方面負責人表示，很可能是有人發送偽造的訊號被系統接收。

公司表示，船舶座標完全沒有變化，判斷是正常情況下不可能出現的訊號。AIS可以被偽裝，目前正在調查訊號的發送來源，並會在近日處理，讓此船舶不再顯示在系統中。

據知，AIS偽裝常出現於涉嫌切斷海底電纜的貨船。

外務省相關人士接受產經新聞採訪時回應，「不論日中關係是否緊張，我們都必須守護尖閣諸島」，並稱「尖閣諸島由日本有效支配，不存在領土問題」。

報導稱，日本海上保安廳在尖閣諸島周遭海域，持續以優於中國海警局的配置執行巡視，但為了隱匿海上警備的行蹤，在此海域未啟用AIS。另一方面，據稱中國海警船自2023年3月起啟用AIS，藉由展現巡航資訊，向國際社會宣示對尖閣諸島（中國稱釣魚島）的主權。（編輯：韋樞）1141228