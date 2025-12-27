釣魚台海域驚見1貨輪竟命名「日本去死」！周邊還有4中國海警船

即時中心／徐子為報導



昨（26）日釣魚台周邊海域出現一艘貨輪名字竟叫「日本去死」（F**K JAPAN），所屬國籍不明，據了解，這應是透過「身分偽裝（Spoofing）」手法隱藏身分。另外，數據也顯示，釣魚台周邊海域昨下午5時，除了該艘貨輪，還另有4隻中國海警局船艦。





日本媒體《產經新聞》報導引述 MarineTraffic船舶資訊網站所顯示的數據資料，這艘命名極具挑釁意味的貨輪全長113公尺、寬16公尺，目的地為中國福建省漳州市。預計抵達時間為早已過去的今年7月26日晚間8時。



日媒報導指出，該船分配到的「海上移動業務識別碼（MMSI）」為「415280712」，但代號在國際海事組織（IMO）的資料庫中查無紀錄。另外，識別碼的前3位數代表國家或地區編號，「414」是中國、「416」則是台灣，而「415」則是不存在的編號。



但懸疑的是，日本海上保安廳相關人士表示，未在現地發現該船。根據歐洲太空總署（ESA）衛星影像顯示，釣魚台以北海域也未發現任何船影。



對此，媒體《自由時報》編譯引述MarineTraffic網站負責人說法，研判：「極有可能是身分偽裝，正作為虛假訊號處理隱藏程序」。該公司指出：「該船的座標完全沒有變動，判定為常理下不可能出現的訊號。AIS是可以偽裝的，目前正在調查訊號是從何處發出的」。已知在疑似切斷海底電纜的貨輪等案例中，常會使用這樣的偽裝手段。





