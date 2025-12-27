釣魚台驚見「去死吧日本」貨船？ 日本外務省急發聲、海上保安廳曝真相

釣魚台附近海域，疑似出現名為「去死吧日本」的貨船，以及中國海警船。中國海警船示意圖。路透社資料照



據日本媒體週五（12/26）報導，船舶位置網站的資料顯示，釣魚台（日本稱尖閣諸島）周邊海域，近日竟出現一艘名為「去死吧日本」的貨船，在日中關係緊張之際，引發外界關注，日本外務省相關人士受訪時強調，尖閣諸島由日本有效支配，海上保安廳則說明，這艘船隻並未實際存在，判斷是偽裝訊號。

據《產經新聞》報導，船舶位置資訊網站「MarineTraffic」的自動識別系統（AIS）顯示，本月22日晚間8時1分起，在距離釣魚台（日方稱尖閣諸島）北方約155公尺處，一艘貨船以航速0節的狀態停泊，船名為「去死吧日本」，截至26日下午5時，周遭還有中國的4艘海警船。

資料指出，該貨船全長113公尺、寬16公尺，目的地標示為中國福建省漳州市，預計抵達時間為2025年7月26日晚間8時，是已經過去的時間，且採用與中國北京相同的標準時間。

日本海上保安廳表示，這艘貨船使用的「水上行動業務識別號碼」（MMSI）為「415280712」，並未登錄在國際海事組織（IMO）的資料庫，MMSI前三碼為國家或地區代碼，其中「414」代表中國、「416」代表台灣，而「415」則不存在。

海上保安廳說明，從本月22日以來，該貨船從未實際存在過，也沒有發現該船隻的蹤影，尚不清楚是由誰進行訊號偽裝。

歐洲太空總署（ESA）本月24日拍攝的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像，也沒有在釣魚台北方發現任何船隻。

船舶位置資訊網站「MarineTraffic」，研判這是AIS訊號欺騙，已將該船舶資訊從網站下架，「存在偽裝的可能性，船舶位置完全沒有變化，正常來說不會發生這種情況，我們將此視為異常訊號。」。

據悉，過去涉破壞海底電纜的貨船，就曾使用偽造的AIS。

日本外務省相關人士受訪時強調：「無論日中關係緊張與否，都必須守護尖閣諸島」、「尖閣諸島由日本有效支配，不存在領土爭議。」

報導指出，日本海上保安廳雖然以優勢力量，在尖閣諸島周邊海域巡邏，但為了避免洩漏海上警備模式，並未在該區域啟用AIS，相較之下，中國海警船從2023年3月開始，持續啟用AIS，向國際社會宣示其對釣魚台的主權立場。

