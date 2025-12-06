釣魚時倒臥沙灘！前湖人中鋒坎貝爾死因曝光：突發疾病意外溺斃

[FTNN新聞網]運動中心／綜合報導

NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）日前驚傳離世，享年57歲。消息曝光時死因尚未公布，如今有媒體曝光，他是在佛羅里達州釣魚時突發疾病，死於意外溺水，被民眾發現時他躺在沙灘上已失去知覺，隨後被宣告已死亡。他的妹妹也證實他當天出海釣魚，返回陸地途中突發疾病，「一切發生得太突然了。」

NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）日前驚傳離世，享年57歲。（圖／Los Angeles Lakers FB)

坎貝爾在1990年以首輪第27順位被湖人選中，身為洛杉磯人的他，從小把進入湖人隊視為夢想，也因此成為家鄉的象徵性人物之一。他在湖人待了8個半賽季，1996–97年賽季場均接近15分，當時更與年輕的布萊恩（Kobe Bryant）及新加盟的歐尼爾（Shaquille O'Neal）並肩作戰。

今年他才入選南加州籃球名人堂，沒想到日前卻傳出身亡噩耗。根據曝光的報案音檔，事發於12月1日，一名民眾在佛羅里達州海灘散步時，發現「像是人體的東西」，起初以為看錯，但放大相機後瞬間傻住。

外媒指出，警方當晚8時左右接獲報案，坎貝爾被發現時躺在沙灘上，旁邊還有一輛水上摩托車，隨即被宣布死亡。法醫初步研判為意外溺水，警方目前暫排除他殺，但相關調查仍在進行中。



