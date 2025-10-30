釣魚變考古奇蹟！他在地上挖蚯蚓竟挖出寶藏 男子掘出2萬枚中世紀銀幣

瑞典男子於斯德哥爾摩郊區挖掘蚯蚓時，意外發現中世紀銀幣與珠寶。（示意圖／Pixabay）

瑞典斯德哥爾摩郊區近日發生一起震撼考古界的發現：一名男子在自家夏季小屋附近挖掘釣魚用的蚯蚓時，意外挖出一口腐蝕嚴重的銅鍋，鍋內竟藏有大量銀幣、戒指、珠串與吊墜，重量近13磅（約6公斤），初步估計可能多達2萬件銀製文物。

根據《Popular Mechanics》與《福斯新聞網》（Fox News）綜合報導，官方公布的圖片中可見，眾多造型各異的古銀幣與珠寶散落成堆，其中不乏罕見品項。部分銀幣鑄有12世紀瑞典國王克努特·艾里克松（Knut Eriksson）之名，另有來自哥特蘭島、雕有教堂圖樣者，更有數枚描繪主教持牧杖的「主教幣」，這類幣種多在中世紀歐洲由教會委託鑄造，極具歷史價值。

斯德哥爾摩郡行政委員會表示，這位民眾事後立即依《文化環境法》向地方主管機關通報這起發現，目前考古團隊已進駐現場展開遺址調查及文物清點工作。為避免寶藏地點遭外界干擾，官方暫未公開具體地點資訊。

考古人員指出，這批遺物保存狀況良好，其中的銅鍋雖因年代久遠而嚴重腐蝕，但鍋內銀幣與飾品仍完好如初，堪稱瑞典境內歷來發現規模最大、保存最完整的中世紀早期銀器寶藏之一。斯德哥爾摩郡行政委員會古物專員安德森（Sofia Andersson）表示：「這很可能是瑞典在中世紀早期所發現的最大銀器藏寶。我們尚無法精準統計銀幣數量，但估計可能高達2萬枚。」

另據瑞典《文化環境法》規定，凡發現銀製古物或寶藏者，必須依法向國家申報，並交由國家典藏與鑑定。官方將決定是否回購該批寶藏，並依法提供發現者報酬。

安德森也表示，該民眾依規定主動通報，是正確範例，未來經由國家文化單位評估後，這批文物有望進入瑞典國家博物館進行展示與研究。這起事件也讓人聯想到近年來北歐與英國頻傳的「素人挖寶」熱潮。報導指出，2023年英國一名水電工在田間挖出古幣寶藏，2020年亦有英國家庭於自家後院挖出都鐸時代銀幣，目前已送拍準備於瑞士蘇黎世拍賣。

部分銀幣鑄有主教持牧杖圖樣，被認為為中世紀歐洲的「主教幣」，極具歷史意義。（圖翻攝自X，@nypost）

