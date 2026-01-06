「釣魚」偷遍台南13間宮廟香油錢 3嫌落網

〔記者王涵平／台南報導〕3名男子自去年7月起偷遍白河、新營、麻豆等地13間宮廟，以釣魚方式竊取香油錢，警方過濾監視器鎖定竊嫌身分，4日拘提3嫌到案，訊後送辦經台南地院裁定羈押禁見。

47歲陳姓男子夥同47歲陳姓男子、33歲柯姓男子，自去年7月起在宮廟竊取香油錢，包括香火鼎盛的土地公廟崁頂福安宮，以及山區李仔園神農宮、日月明宮、白河顯濟宮等，3嫌以線綁上黏有雙面膠的鐵片，深入香油錢的箱子黏取紙鈔。白河警方與麻豆、新營分局共組專案小組，報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，分掌握陳等3名竊嫌身分，本月4日兵分多路拘提犯嫌到案，並起獲作案工具1批。

有地處偏區的宮廟遭竊後已加裝監視器，白河分局長陳志埕呼籲，對於存放財物處所可加裝監視器或適當保護措施，避免遭歹徒竊取，警方將持續針對轄內治安要點加強巡守。

