「釤」減飛彈精準度！美國防承包商急靠歐洲老廠庫存 解稀土危機

可以精準鎖定1600公里外的目標的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），受到全球各國軍方青睞，之所以它能達到這種精準度，關鍵就是飛彈尾翼使用的強力磁鐵，它的材料是能耐高溫的稀土金屬「釤」（samarium）。

然而，今年中國對部分稀土出口實施限制後，切斷了美國國防承包商取得釤的供應，這些承包商正是戰斧飛彈製造商「雷神公司」（Raytheon）的供應鏈一環，且釤幾乎只在中國加工，全球超過85%的稀土磁鐵都在中國製造。

這迫使美國得要另尋方法避險，確保飛彈製造能持續，尤其中國正加快飛彈部署腳步，可能對美國造成威脅。所幸目前找到兩家歐洲公司，能暫時緩解缺稀土的危機，但面對更長遠的需求，川普政府正與時間賽跑，搶在庫存耗盡前找到新的來源。

稀土「釤」能耐高溫。（圖／翻攝自維基百科）

中國限稀土影響什麼？

《紐約時報》22日報導，今年4月，在川普對中國及其他多國祭出對等關稅後，中國開始限制釤與另外六種稀土金屬出口須取得許可。使用釤於軍事用途的外國公司，已不再被允許購買該金屬。

中國駐美大使館一名發言人透過電子郵件表示，這些出口管制是為了「捍衛世界和平」。

一名雷神供應商高層匿名指出，「沒有任何國防承包商，能再循過去的管道購買釤金屬。」該高層坦言：「你已經被列入黑名單，拿不到這種材料了。」

多數稀土磁鐵由釹（neodymium）製成，通常大量應用在手機、汽車零組件與電子產品。但國防產業需要的是釤鈷磁鐵（samarium-cobalt magnets），因它能承受極端高溫。

稀土會影響「飛彈精準度」？

前國防部供應鏈事務官員海恩斯（Aisha Haynes）指出，對國防承包商來說，若找不到新的釤來源或替代材料，等同無法生產戰機及精準導引飛彈，甚至可能被迫犧牲精準度，因此尋找替代方案勢在必行。正在研發的新一代超高音速飛彈同樣也仰賴釤。

海恩斯指出：「你永遠不該讓任何一個國家掌握如此大的權力，他們隨時都能控制這個（稀土）來源供應。」

可以精準鎖定1600公里外的目標的戰斧巡弋飛彈，關鍵材料稀土「釤」有短缺疑慮（圖／翻攝自airpra網站）

美國如何暫時避開稀土危機？

所幸在部分磁鐵製造專家的前瞻部署，讓這項危機暫時解除。位於紐約羅徹斯特的阿諾德磁性科技公司（Arnold Magnetic Technologies），在瑞士、泰國與中國都設有工廠。該公司商務長威廉斯（Aaron Williams）表示，在中國4月4日宣布出口管制時，公司手上已有超過一年的釤庫存。

隨著夏季推進，阿諾德的客戶開始擔憂庫存耗盡後的情況。公司轉而向英國利物浦附近的「少見金屬公司」（Less Common Metals）求助，該公司是西方世界僅存的稀土金屬製造商之一，董事長為史密斯（Grant Smith）。

史密斯多年來一直尋找中國以外的釤來源，最終發現一批藏身於法國工廠、年代久遠的硝酸釤庫存。這批材料屬於比利時化工公司索爾維（Solvay），該公司在法國的工廠曾是全球最大的稀土氧化物生產基地之一，也是將礦石轉化成磁鐵技術的先驅之一。

歐洲停工老工廠成為美國救星？

然而，索爾維20年前左右已停工，因為他們的製作成本跟中國比，高出五至八倍。

儘管如此，索爾維仍保留半成品庫存，也還具備將礦石精煉成「少見金屬公司」的史密斯所需形態的技術與設備。而「少見金屬公司」恰巧仍擁有一座可承接該作業的老式熔爐。

於是史密斯召集買家，包括阿諾德（Arnold ），以及數十年來一直供應美國防產業釤鈷磁鐵的Permag公司，形成類似「採購聯盟」的模式，使史密斯能用具吸引力的價格，說服索爾維將整批約200噸的庫存加以精煉。

史密斯將索爾維的釤運往英國，在自家公司製成金屬，接著熔煉成合金。客戶再把這些材料壓製成塊，由美國工廠切割成磁鐵，用於「尾翼致動器」的馬達系統，藉此調整飛彈飛行軌跡。

稀土短缺短期有解、長期呢？

史密斯的交易正要完成之際，中國正好宣布了出口限制。之後急著尋找釤來源的航太與國防公司電話不斷。

史密斯說：「他們打來時，我能拍著胸脯說：『不用恐慌，我們撐得住。』」他稱，過去公司經營艱困，「4月4日以來，我只休了兩天假，真的，一點也不誇張，情況太瘋狂了。」

史密斯估計，索爾維這批庫存，足以讓美國國防產業客戶使用一年以上。

阿諾德的威廉斯說：「稀土的問題在於，必須具備經濟規模才能加工，量一定要夠大。葛蘭特（史密斯）打造了一座短中期的橋梁，這極為關鍵。」

「釤釤」來遲！2027年美國防將與中國稀土脫鉤

報導指，釤的需求量其實不大。關鍵礦物研究所（Critical Minerals Institute）共同主席利夫頓（Jack Lifton）估計，美國國防產業每年需求不到200噸。

史密斯對在索爾維庫存用盡前，其他來源能投入運作有信心，但下一批釤將從何而來，仍未明朗。

根據美國《國防授權法》（NDAA）設定的目標，2027年前要實現國防供應鏈與中國稀土脫鉤，也就是武器系統必須完全不含中國稀土，因此川普政府已加緊腳步投資、補助有關釤的加工設施，作為長期規劃。

