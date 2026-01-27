鈔票改版投票首日萬人卡關 民怨驗證碼收不到、央行急回應

央行啟動鈔券改版，即日起開放民眾線上票選新鈔主題。（擷取自央行官網）





中央銀行今（27日）舉行記者會，宣布新台幣將在暌違24年後，正式啟動鈔券改版作業，並提出12個面額主題供全民網路票選。活動開放首日，參與人數就突破萬人，但因短時間內，官網湧入大量人潮，導致部分民眾要投票時無法收到驗證碼。對此，央行表示，已積極協調相關單位處理，同時將持續滾動檢討，儘速排除干擾因素。《上報》稍早也實測，目前已能正常收到驗證碼進行投票。

央行今宣布新版鈔券將以「臺灣之美」為系列主題，開放民眾於「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路投票，每人最多可投下5票，投票時間自今天上午10點起，至2月13日下午5點止。央行表示，投票結果將作為新版鈔券設計之重要參考，提升民眾對新版鈔券之認同感，凝聚社會共識。

但因首日參與人數就突破萬人，導致短時間內驗證電子郵件大幅增加，傳遞過程可能因延遲、被攔阻而未能即時送達，部分民眾無法在第一時間取得驗證碼。央行對此表達歉意，並表示已積極協調相關單位處理，同時將持續滾動檢討，儘速排除干擾因素，以確保活動進行順暢。（責任編輯：王晨芝）

