鈔票改版為了去孫蔣？

中央銀行暌違24年宣布新台幣改版，初步估算，本次改版僅涉及「鈔券」，不包含硬幣，首年成本約50億元，理由則是強化防偽與安全設計，央行總裁楊金龍並強調「絕無政治考量」。然而，這場看似單純的鈔券更新，卻立刻被放大為政治事件。

如在野黨立委質疑，鈔券設計牽涉「誰上誰下」的象徵意涵，若將孫中山、蔣中正等歷史人物移除，勢必引發政治解讀。轉型正義與歷史評價的問題再度浮上檯面，也使人質疑這次改版是否真為防偽安全，抑或成為政治操作的延伸。對此央行雖表示將成立新台幣鈔券主題諮詢委員會，但該委員會的組成、代表性與決策透明度，將決定能否真正兼顧民意、避免爭議。

若改版只是為了遂行政治象徵的「轉型正義」，政府是否更應該將資源投入在更具實質效益的政策，如電子支付與打詐？

電子支付已是全球趨勢。以中國大陸為例，行動支付普及率接近9成。根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室統計，大陸2010年搶劫案件居全球第五，但2018年已跌出前20名，減少逾9成，顯示電子支付能有效降低現金犯罪。另依據國家發展委員會資料，我國正積極推動行動支付應用，期望2025年普及率達9成，邁向「數位國家新生活」。在此脈絡下，投入龐大成本改版紙鈔，不僅難以與此政策呼應，也可能模糊政策焦點。

另一方面，台灣的詐騙問題已成國安層級議題。從跨國詐團到網路釣魚，詐騙金額屢創新高，甚至被國際媒體形容為「詐騙輸出國」。政府雖成立專責單位並增加預算，但詐騙案件仍層出不窮，顯示執行面仍待加強。詐騙橫行不僅侵蝕社會信任，也損害國家形象與經濟競爭力。相較之下，新台幣改版對打詐幫助有限，卻可能分散資源與行政能量。

中央銀行過去24年未輕易改版，正是顧慮政治干擾與社會分裂。若今日使紙鈔改版成為政黨鬥爭的新戰場，將喪失紙鈔的全民共享意象，使台灣再度落入政治鬥爭的惡性輪迴之中。

總結來說，如今紙幣的設計應當維持安全與便利，而非政治意識形態的投射，政府若要打造「數位國家」，應以數位化與打詐為發展重點，而非陷入紙幣上人物的輪替爭議之中。唯有回歸實用與合理性，方能使民眾對於邁向現代化國家重拾信心。（作者為自由撰稿者）