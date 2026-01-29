鈔票改版遭惡搞「踩飛輪」300萬元 柯文哲未動怒正面談政策：要推行無現金交易

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

央行啟動新台幣鈔票改版，有網友設計民眾黨前主席柯文哲「踩飛輪」的「300萬元」鈔票開酸。媒體今（29）日問柯文哲，是否會覺得被惡意攻擊？柯文哲並未正面回應，僅說他不曉得改版目的是什麼，但他覺得正面一點，國家要推行的是無現金交易。另外，柯文哲也說，不在籍投票部分，愛沙尼亞很早前就開始用手機投票，以前講說這個有什麼資安問題，但「從你口袋裡面拿鈔票比較容易，還是從你口袋裡面拿一張選票比較容易？哪一樣，拿選票比較容易，掏錢還更困難。啊現在都可以用手機在轉帳了，為什麼不能用手機投票？那都不是理由啦。」

廣告 廣告

柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲今天出席第五屆眾志成城碩博士論文獎啟動徵件記者會，會前受訪時，媒體先問柯，昨天民眾黨中央宣布柯文哲出任國家治理學院的院長，外界是解讀柯文哲這樣是不是重掌民眾黨的大權？柯文哲回應，這是實現他以前常常講，他很想開辦台灣的松下政經塾嘛，因為教育還是一切的基礎，其實在政黨也是一樣。就是從一個怎麼招募黨員、怎麼訓練黨員，那怎麼訓練成為公職，這是他很想做的事情啦，所以黃國昌在跟他講的時候，他說這不錯啊，這他可以去接，故事就這麼簡單，不要想太多。

另外，媒體也問有關於央行宣布啟動新台幣鈔票改版，有網友設計民眾黨前主席柯文哲「踩飛輪」的「300萬元」鈔票開酸。媒體問是否覺得被惡搞？柯文哲說，是這樣，現在新台幣要改版，他不曉得目的是什麼，但他覺得正面一點，國家要推行的是無現金交易才對啦，我們凡事都要用正面的思考。

柯文哲話鋒一轉說，現在在講不在籍投票，愛沙尼亞很早以前就用手機在投票了，以前講說這個有什麼資安問題，「我跟你講喔，從你口袋裡面拿鈔票比較容易，還是從你口袋裡面拿一張選票比較容易？哪一樣，拿選票比較容易，掏錢還更困難。啊現在都可以用手機在轉帳了，為什麼不能用手機投票？那都不是理由啦。」

柯文哲說，所以遇到問題請正面思考。台灣現階段要做的是，努力地推動無現金交易，至於什麼鈔票改版？「每天在那裡搞那個，台灣不是沒有其他事可以做，請大家正面思考」。

更多FTNN新聞網報導

拿總預算、軍購換人工生殖法？柯文哲曝原意嘆別把人家想得很壞

陸委會喊話李貞秀努力申請放棄中國籍 柯文哲要求拿出流程圖：告訴我們怎麼做

拿總預算、軍購換人工生殖法？柯文哲曝原意嘆別把人家想得很壞

