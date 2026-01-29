鈔票改版遭惡搞「踩飛輪」300萬？柯文哲未正面回：該推無現金交易

民眾黨前主席柯文哲（中）。 圖：周煊惠 / 攝

中央銀行啟動新台幣鈔票改版，近日有網友設計民眾黨前主席柯文哲踩著飛輪的「300萬元」鈔票，暗諷柯被起訴書寫道曾在台北市長辦公室裡，踩飛輪收「博奕教父」陳盈助機要邱清章的300萬一事。柯文哲今（29日）被問及看法，他未正面回應，反而強調國家應推行無現金交易。

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪，被問到民眾黨宣布柯出任國家治理學院院長，被解讀重掌民眾黨大權？柯文哲說，這是實現他以前常常講，很想開辦台灣的「松下政經塾」，因為教育還是一切的基礎，其實在政黨也是一樣，就是從怎麼招募黨員、訓練黨員、訓練成為公職，這是他很想做的事，所以民眾黨主席黃國昌跟他講時，他說這不錯，可以接，故事就這麼簡單，不要想太多。

最後，柯文哲原本要準備走進會議室，被媒體問到有關央行啟動新台幣鈔票改版，有網友設計柯「踩飛輪」的「300萬元」鈔票，是否覺得被惡搞？柯文哲還特別轉過身回來，直言「來來來來、這條可以回答」。

柯文哲指出，現在新台幣要改版，不曉得目的是什麼，但他倒覺得正面一點，國家要推行的是無現金交易，這才對，凡事都要用正面的思考。

話鋒一轉，柯文哲提到，現在講不在籍投票，愛沙尼亞很早以前就用手機在投票，以前講說這有什麼資安問題？從你口袋裡拿鈔票比較容易，還是從你口袋裡拿一張選票比較容易？你覺得哪一樣？當然拿選票比較容易，掏錢還更困難，現在都可以用手機在轉帳了，為什麼不能用手機投票？所以，那都不是理由啦。

柯文哲稱，遇到問題請正面思考，台灣現階段要做的事，努力地推動無現金交易，至於鈔票改版，每天在那裡搞那個，台灣不是沒有其他事可以做，請大家正面思考，遇到問題，想辦法從個案變通案，努力工作。

