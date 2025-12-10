鈔票「防偽線沒對齊」是假鈔？真相曝光 一票人長知識

一名網友日前發現身上的百元鈔看起來怪怪的，拿出2張鈔票仔細比對，上面的防偽線沒對齊，擔心是不是拿到假鈔。貼文曝光引發討論，內行網友表示，如果防偽線都在同一個地方，鈔票疊起來就會變得很凸，比其他地方還厚，所以會故意錯開；真相曝光後，一票人直喊長知識。

原PO日前在Threads貼出照片，只見2張平放在桌上、上下對齊的百元鈔，防偽線卻在不同地方，他擔心會不會是拿到假鈔，好奇詢問廣大網友，「這樣是正常的嗎？」

貼文曝光引發許多討論，內行網友指出，「如果防偽線都在同一個地方，鈔票疊起來那個地方就會特別厚，所以會錯開」、「故意這樣設計的，不是假鈔或印刷錯誤，目的是要避免一疊鈔票堆疊時，防偽線集中導致中間鼓起不平，影響ATM吐鈔及綑綁。」

中國信託文薈館也曾在臉書發文分享防偽線的冷知識，無論千元鈔、百元鈔，只要收到紙鈔都可以認真看一看，鈔票上面有一條反光的安全線，轉一轉色彩會不同，而且每張防偽線都在不同位置。

小編解釋，在印製鈔票時，為避免凹凸不平的情況，製程特意讓每張鈔票的防偽線位置稍有不同，如果把不同張百元鈔排一排比對，就會看到明顯的差異；防偽線若都在同一個位置上，鈔票疊在一起時，中間會鼓起來變得膨膨的、不平整，甚至會影響ATM吐鈔的順暢度。

