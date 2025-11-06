鈔能力覺醒！普發一萬X雙11：iPhone 17直降破千、S25+省破萬

記者李鴻典／台北報導

把「普發一萬」準備好！雙11購物節有鈔能力加持，就是換新手機好時機！傑昇通信祭出年度最殺快閃活動，自11月6日至11月9日限時四天，購買指定品牌手機包含iPhone 17直降破千、三星Galaxy S25+、華碩Zenfone 11 Ultra等旗艦機，都有最高破萬元的優惠可立即折抵。

傑昇通信雙11快閃優惠機型。

雙11越來越近，線上線下釋出的折扣越來越多，但果粉們最在意的iPhone 17標準版，價格卻遲遲不動。傑昇通信給出空機價直降1,010元的超殺折扣，原價逼近3萬元，活動期間用28,890元就能帶回家，再使用普發一萬現金，價格只剩18,890元！如果購買iPhone 17 Pro（512GB）省更多，結帳時依定價再便宜2,010元。

iPhone 17終於鬆口氣！雙11 放大術：直降1,010元。

原價34,900元的三星Galaxy S25+（12GB/256GB），現在至傑昇通信門市購買再省上萬元，價格只要24,590元，購機再送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值$3,900）；具備IP68防塵防水的旗艦神機華碩Zenfone 11 Ultra，內建5,000萬畫素三鏡頭模組，透過普發一萬現金折抵後，19,990元即可入手，還可刷卡享6期0利率。

三星Galaxy S25+旗艦機現省破萬元又有好禮相送。

雙11檔期還有免萬元5G手機與平板，三星Galaxy A17（6GB/128GB）大降價，主打大螢幕、三鏡頭相機、OIS防手震、長效續航，以及最新的Gemini AI功能，活動期間購買最低5,290元；原價9,999元的小米Pad 7 WiFi（8GB/128GB）也殺很大！擁有抗反射螢幕、配置11吋大螢幕，支援最高144Hz螢幕更新率，雙11活動價下殺8,390元。

Galaxy A56（8GB/256GB）擁有5,000mAh大電量、O極限全螢幕，更有3+1鏡頭，滿足各個族群需求，傑昇通信雙11快閃活動期間購買下殺59折，原價16,900元，快閃價只要9,990元；此外，像是續航力驚人的OPPO Reno14（12GB/256GB），採用天璣8350處理器、機身支援濕手觸控、配備80W超級閃充，傑昇通信購機68折，換算下來只要12,190元。

「realme雙11購物節」暖場開跑！即日起至11月30日，realme於各大電商平台、官方網路商店精選多款手機、藍牙耳機，祭出多重優惠。越級性能旗艦GT系列現省最高8千元，全球首款冰感變色旗艦realme 14 Pro更是萬元有找，強勢吸睛。

realme即日起啟動「realme雙11購物節」暖場促銷，全站最低55折，多款機型以親民價格回饋real迷。

即日起至11月30日，凡於realme官方網路商店或指定電商平台（momo購物網、PChome 24h購物、realme蝦皮商城官方旗艦店）購買realme GT 7系列、realme 15系列、realme 14 Pro或realme 14 5G，並完成官網登錄，即可參加抽獎，有機會獲得全能旗艦realme GT 7 Pro火星橙乙台（價值28,990元）。

慶realme 15系列新機上市，11月30日前（含）凡於指定通路購買realme 15系列並完成官網登錄，可享三重回饋：包含螢幕意外保障12個月乙次、延長保固12個月乙次，以及東京雙人自由行5日＋晴空塔夜景門票（總市值NT$45,000）抽獎資格。詳細活動辦法及抽獎規則參考官網公告。

realme雙11購物節暖場促銷火熱開跑！全球首款冰感變色旗艦realme 14 Pro萬元有找，普發一萬元這樣買最超值。

