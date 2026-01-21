鈔香！富邦、台新2/9起換新鈔 一銀、兆豐送發財水

富邦銀行推出發財水跟發財金。（圖／東森新聞）





最想拿到馬年開運小物！第一銀行、合庫銀行都陸續準備要送發財水、發財金和招財米。另外紅包當然要用新鈔才有年味，富邦銀行和台新銀行開第一槍，宣布從1/29開始同步開放換新鈔，不只能臨櫃，ATM也能直接領。那除了換鈔，新春開運也不能落下，包含第一銀行、合庫銀行、兆豐銀行也都陸續準備要送發財水、發財金和招財米。

就是這華麗展鈔手法，每年勢必都要來看，因為大人小孩過年一定要送、要拿的紅包，新鈔準備開始換了。尤其是今年的新鈔，富邦銀行在2/9開始，就能到各分行去換新鈔。另外，台新銀行也一樣在2/9換新鈔，

廣告 廣告

但如果沒有時間親自到臨櫃兌換新鈔怎麼辦，同時也可以在ATM就能換新鈔。ATM一次最多領5萬或10萬元，若金額更大就得先線上預約。除了在分行，還能到大賣場、百貨公司的ATM，通通都能領到，預計農曆年前就會發送完畢。

富邦銀行副總陳美珍：「過去因為每一年換新鈔，對台灣人來說，過年就是喜氣的一個象徵，所以今年我們也特地開放，讓民眾可以換比較多一點的新鈔。」

想要沾沾銀行財氣，不只富邦銀行會發發財水跟發財金，台新銀行的開運小物也很厲害，發財水、發財金，全部都隱藏在盒子裡面。

吸過銀行金庫的開運水擺在正中間，旁邊是紅包袋，還有書法馬年意象，發財金更去過金山財神廟祈福加持。還想加大力道聚財氣的，公股銀行也沒落下，第一銀行發財金也能領到眼前這金光閃閃的金磚。合庫銀行也準備了6.7萬份招財米和超過18萬瓶迎財水，在春節前後就會開始送；兆豐銀行也有發財水和米。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀：「財富這件事情，一定要搭配一些財位、祝福的禮物，你可以放在公司，或者放在家裡面。」

從新鈔到發財水，各家銀行拚的都是過年好兆頭，民眾也要大開運，就是要在新的一年馬到成功、馬上發財。

更多東森新聞報導

台鐵春節再加開52班 1/23開放訂票

計程車春節加成！北北基加30元 9縣市加50元

美女議員退出民進黨1年多！傳參選2026市長

