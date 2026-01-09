「鈔」能力來了！川普研究普發現金315萬 收買格陵蘭人脫離丹麥

川普考慮說服格陵蘭人「加入美國」，每人普發315萬元。（示意圖：MotionElements）

美國總統川普覬覦格陵蘭已久，甚至傳出不排除出兵奪取，讓歐洲繃緊神經。《路透》報導，白宮內部近日也討論了其他方案，包括直接向格陵蘭居民普發現金，說服他們脫離丹麥、轉而加入美國，祭出金額從每人1萬-10萬美元（約新台幣31.5萬元-315萬元）不等，以格陵蘭約5.7萬人口計算，總金額可能逼近60億美元（約新台幣1897億元）。

川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置。路透報導，受到活捉委內瑞拉前總統馬杜洛的鼓舞，美國官員再度討論發放一次性獎金吸引格陵蘭人加入美國的可能性，獎金最高提到每人10萬美元（約315萬台幣）。格陵蘭總理尼爾森則表示，「夠了，夠了…不要再有併吞的幻想」「我們是一個民主國家」。

除了動武和花錢，根據分析，美國取得格陵蘭的另一種可能途徑是簽署「自由聯合協定」（Compact of Free Association），仿照美國與帛琉、馬紹爾群島等小國，提供郵政、軍事防衛等多項基本服務，換取美軍自由進出當地。不過由於這類協定僅與主權獨立國家簽訂，格陵蘭若想簽署協定，必須先脫離丹麥。根據民調，多數格陵蘭人雖願意脫離丹麥，卻不想成為美國人。