鈕承澤假釋出獄！舊愛林秀玲曝「兩人已斷聯」：後來同學會都沒來

台八女星林秀玲17日與璟宣、陳小菁一同出席宣傳新戲《百味人生》，談到昔日國光藝校同班同學、也曾交往過的鈕承澤，因性侵案遭判刑4年、今年假釋出獄，是否仍有聯絡，她態度低調直言：「沒有聯絡。」

林秀玲透露，國光藝校同學會每年都會固定舉辦，鈕承澤過去僅在很早以前出席過一次，之後就再也沒有現身，「我們是同班同學，但他後來同學會都沒有再來。」對於對方近況，她並未多談，也未再有私下互動。

此外，林秀玲也提到兒子目前17歲，正在就讀戲劇相關科系，他說：「我可以放手了，不需要太多照顧。」她舉例像要幫兒子買衣服，但兒子也會挑，認為眼光不同，她描述自己現在就像孤獨老人，因為兒子平時住校，她一人在家就只有貓陪伴。被問到是否支持孩子未來走演藝圈，她坦言孩子仍在摸索階段，「他自己也不確定會不會走這行。」她笑說，爸媽給再多建議其實也沒用，最終還是要看孩子自己的選擇與想法。

由林秀玲飾演的葉家女主人，外表優雅從容，實則手段凌厲、擅於操控人心，她的每一步布局，牽動著雙胞胎姊妹陳小菁與璟宣的命運走向，也讓一場橫跨 26 年的家族恩怨逐漸浮出水面。隨著葉家勢力全面展開，復仇對決正式引爆，塵封多年的祕密即將被一一揭開，為《百味人生》掀起全新高潮。

