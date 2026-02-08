鈞董當導演拍臺語短影集 《閃帥棒球隊》2/15起YouTube上架

記者周毓洵／臺北報導

董事長樂團貝斯手鈞董致力推廣臺語文化，首度擔任導演拍攝臺語短影集《閃帥棒球隊》，號召黃鐙輝、白雲、阿BEN（白吉勝）、馬國畢、周自從、逸祥等一票好友情義相挺，共同完成這部結合棒球、喜劇與母語教育的作品。全劇共10集，預計於春節假期後、2月15日起在YouTube正式上架，希望用輕鬆有趣的方式，讓更多人重新認識「臺語是有文字的」。

鈞董表示，過去KTV常見的「臺語歌詞臺翻中」，長期造成社會對臺語文字的誤解，因此《閃帥棒球隊》特別大量使用臺語俚語，並搭配臺文正字字幕與羅馬拼音，同時呈現正確的臺語文字與發音，讓觀眾在看戲的同時，也能自然理解臺語書寫方式。

《閃帥棒球隊》劇情圍繞一支「光說不練、從沒贏過」的業餘棒球隊展開，因連敗導致隊員四散，只有教練（白雲飾演）與少數成員堅持不放棄，逐一說服隊友歸隊，最後甚至接受女子棒球隊的挑戰。故事充滿荒謬橋段與詼諧笑料，在歡樂節奏中傳遞團隊精神，也讓台語以更生活化的方式走進觀眾心中。

談到創作初衷，鈞董語重心長表示：「如果五十年後的臺灣人不會說臺語，那會是一件很悲哀的事。」他也提到早期臺語電影如《無言的山丘》、《悲情城市》等，都是用最自然的白話臺語呈現時代背景，而如何提升臺語作品的娛樂性，正是母語傳承中值得持續努力的方向。《閃帥棒球隊》希望從短影集出發，讓臺語不只被保存，更能被使用、被理解、被喜歡。

董事長樂團貝斯手鈞董親力親為，拍攝《閃帥棒球隊》臺語短影集。（大吉祥整合行銷提供）

董事長樂團斯手鈞董（上）首度擔任導演，拍攝臺語短影集《閃帥棒球隊》，推廣臺語文化不遺餘力。（大吉祥整合行銷提供）

《閃帥棒球隊》全劇共10集，2月15日起於 YouTube 上架，以臺文正字字幕與羅馬拼音呈現臺語魅力。（大吉祥整合行銷提供）