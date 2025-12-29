鈞董預言黃國昌2年內組新黨 冷嗆「前提是沒被送進土城」

〔記者邱奕欽／台北報導〕董事長樂團貝斯手「鈞董」林大鈞近日公開點名民眾黨主席黃國昌「2年內會組新政黨，可能更早」，最後更以一句「前提是沒有被送進土城」補刀冷嗆，毫不避諱的犀利言詞不僅迅速在網路上發酵，大量不同立場的網友及粉絲更湧入留言區輪番回應。

林大鈞向來關心台灣社會，不僅時常針砭時事並提出己見，甚至毫不避諱暢聊政治、民生相關等議題，昨(29日)更霸氣直球拋出一段政治預言，他在臉書上公開點名黃國昌，「兩年內會組新政黨，可能更早...」最後更祭出回馬槍以一句「前提是沒有被送進土城」補刀冷嗆。

廣告 廣告

「從他的行為舉止，政治對他來說就是財源，在還沒被抓到之前。」林大鈞豪不掩飾對黃國昌的質疑與批判，也讓這番「林老師預言」成為討論焦點，大量網友更因不同立場隔空開嗆，有人直言「不要加入民進黨即可！被他加入的黨都毀了～」也有人冷諷「連立委都不敢選的人沒那膽量創黨啦！」意外掀起一波政治話題論戰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

軍演再起卻超安靜！「正義使命－2025」台灣藝人0轉發…歐陽娜娜突宣布1事

震撼彈！44歲林俊傑認愛中國正妹網紅 美成這樣直接見爸媽

58歲周慧敏步履蹣跚需人攙扶 健康疑亮紅燈

