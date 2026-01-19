鈣片吃好幾年，居然還是骨質疏鬆？醫師揭真相：真正缺的是這個

骨質疏鬆或是骨密度一直掉，不僅是缺鈣問題，重點還缺少了「鎂」。 （Gemini生成示意圖）

「鈣片吃了好幾年，為什麼骨密度還是一直掉？」這是不少中高齡族群的疑問，每天乖乖補鈣，卻發現骨頭依然變脆。基因醫師張家銘指出，問題不在缺鈣，而是鎂，這個長期被忽略的營養素，也是骨頭健康的關鍵之一。

骨頭並非靜止結構，每天都在拆舊骨、建新骨。鎂能協調骨頭母細胞與破骨細胞，穩定骨頭更新的速度。當鎂不足，破骨細胞過度活躍，骨頭就會被拆得比建得快，補再多鈣也無法真正吸收。

鎂還影響副甲狀腺素與活性維生素D，這兩個荷爾蒙負責把鈣送進骨頭。鎂缺乏時，鈣即便吃進去，也難以利用，長期下來骨密度下降，甚至增加血管鈣化與腎結石風險。此外，鎂不足會造成慢性低度發炎，破壞型免疫細胞增加，修復型減少，也會加速骨質流失。

張醫師建議，日常可從深綠色蔬菜、堅果、種子、全穀類攝取鎂，若需補充品，要注意鈣與鎂比例，大約2.2到3.2比1，並搭配維生素D與K2。生活習慣也不可忽略，充足睡眠、減少壓力、規律走路或活動關節，能促進骨內血流與修復訊號。

骨質疏鬆不是突然發生，而是長期累積的小失衡。把鎂放回日常，重新理解身體真正需要的支持，慢慢調整，骨頭就能逐步穩定。



