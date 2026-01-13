鈣片怎麼吃？醫揭「5大真相」這1款含鈣量僅21% 一堆人吃錯

健康中心／陳慈鈴報導

台灣人習慣一醒來就是補充各種保健食品，但很多人都不知道，鈣片這樣吃等白吃，花出去的錢就像是打水漂一樣。對此，骨科醫師戴大為就揭露關於鈣片的5個關鍵真相，呼籲大家別讓錢變成了昂貴的廢棄物。

「醫師，我年紀這麼大了，現在補鈣還有用嗎？」戴大為在臉書指出，這是骨質疏鬆門診詢問度 No.1 的問題。很多長輩認為，老了骨頭就定型了，吃了也是白吃。這個觀念，大錯特錯。答案就在一個醫學名詞裡：「骨骼代謝 (Bone Turnover)」。你的骨頭不是一尊雕像。 它是一個動態流動的「銀行帳戶」。只要你還活著。 你的身體就一直在領薪水（造骨），也一直在花錢（流失）。這場交易直到你死前那一刻，都不會停止。 所以無論幾歲，提供原料（鈣質）進去，這筆帳戶才不會破產。

戴大為建議，在衝去藥局買鈣片之前，請先看完這5個關鍵真相。首先是承認飲食有巨大的「赤字」。我們來算一筆數學題。 50歲以上或骨鬆患者，每天需要1000到1200mg的鈣。但統計數據很殘酷。 即便你覺得自己吃得很健康。一般人每天從食物（牛奶、豆腐、小魚乾）攝取的鈣，頂多只有400到600mg。發現了嗎？ 你每天一睜開眼，就有600mg的缺口。 單靠「食補」要填補這個大洞，難度極高。 如果你有骨質疏鬆，適度依賴鈣片，不是「依賴藥物」，而是「科學上的必要」。

再來是藥局沒告訴你的秘密：「500mg不等於500mg」。這是在挑選產品時最大的陷阱。 鈣片標示的重量，不等於你真正吃到的鈣。你要看的是「鈣離子含量」，像是碳酸鈣的含鈣量約40%、檸檬酸鈣約21%，磷酸鈣及乳酸鈣的含量又各不相同。，一顆500mg的碳酸鈣，實際得到200mg的鈣。 這沒有好壞之分，只有「效率」與「價格」的算計。懂得看背面標示，你才不會買到一堆安慰劑。

第三是沒有維生素D，鈣只是過客。很多人鈣片吃得很勤，骨質卻沒長進。 原因通常出在這裡。維生素D是鈣質的「搬運工」。沒有它，鈣質就無法被腸胃道吸收到血液，更進不了骨頭。它只會到你的腸子裡觀光一圈，然後被排出去。買鈣片時，請直接挑選「添加維生素D」的複方產品。 這能讓你事半功倍。

第四是吸收率的真相，「不同劑型，差異不大」。碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣...市面上有無數種名詞。 很多產品標榜「神級吸收率」。但身為醫師，我要告訴你實話。 只要你的腸胃功能正常、胃酸分泌正常。這些劑型的「含鈣量X吸收率」差異，其實微乎其微。不用為了那5%的吸收率差異，去買貴好幾倍的產品。把重點放在「持續吃」比較實際。

最後一個是黃金操作法則，「少量、分次、隨餐吃」。這是最重要的一點。 千萬不要為了省事，一次吞下1000mg。腸胃道的吸收速度是緩慢的。 一次給太多，身體吸收不了，就會造成副作用： 脹氣、便秘、甚至增加結石風險。請遵守SOP，分別是「單次限量」不要超過500mg、「分次進場」 早晚各吃一顆，比一次吃兩顆好、「隨餐服用」胃酸能幫助鈣質溶解吸收（尤其是碳酸鈣）、「多喝水」這是預防便秘與結石的最簡單解法。

戴大為最後總結，骨頭是銀行，鈣片是資金，維生素D是運鈔車，正確吃法是你的理財策略。 四者缺一不可。

