鈦金屬錶殼是如何「打印」出來？蘋果公開 Watch Ultra 3 3D 打印錶殼製程：更環保、更堅固
突破減材製造限制，實現 100% 再生材料生產，每年節省逾 400 公噸原料。
在 Apple 發佈會上，官方曾透露他們是以 3D 打印技術來生產 Apple Watch Ultra 3 和鈦金屬版本 Apple Watch Series 11 的錶殼，但到底以堅硬聞名的鈦金屬是如何被打印出來？是像墨水一樣軟化後擠出來嗎？Apple 今天終於向大眾解密了。
長久以來，3D 打印主要用於產品原型 (Prototype) 製作。但 Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 表示，團隊渴望將此技術轉化為批量生產的現實，目標是創製數以百萬計，外觀一致、符合 Apple 設計標準的優質再生金屬錶身。
從「削」到「疊」：物料效率差一倍？
過去，傳統鍛造的零件採用減材製造程序 (Subtractive Manufacturing)，需要切削掉大量原料。而新的 3D 打印則運用積層製造程序 (Additive Manufacturing)，以再生鈦金屬粉末逐層堆疊，直至物件接近最終所需的形狀。
這項轉變使 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 的鈦金屬錶殼，比起上幾代產品，只需一半的原材料。Apple 環境與供應鏈創新副總裁 Sarah Chandler 解釋：「過往同樣的材料量，現在可創製兩隻手錶，所節省的地球資源量非常驚人。」據 Apple 估計，單是這項新程序，今年就可以節省逾 400 公噸的鈦金屬原料。
100% 再生材料與頂尖材料科學
所有 Apple Watch Ultra 3 及鈦金屬 Apple Watch Series 11 錶殼，均採用 100% 航天工業級再生鈦金屬粉 。為了實現這一壯舉，Apple 團隊進行了長達數年的研發。
粉末霧化 (Atomization)： 原始鈦金屬須先經霧化，轉化為直徑僅 50 微米 (Micron) 的極細粉末，同時需精確微調含氧量，以降低鈦金屬受熱時的爆炸特性。
鐳射熔融 (Laser Melting)： 每部打印機配備六支鐳射激光器同步運作，將粉末逐層熔融堆疊。
層次精準： 每層厚度僅 60 微米，整個錶殼需反覆堆疊逾 900 次，整個打印過程耗時 20 小時。
從設計到組裝的優化
3D 打印技術亦帶來實用的設計改良。它能夠在傳統鍛造無法加工的位置列印紋理，顯著提升流動網絡型號內天線結構的防水效能。
完成打印後，錶殼需經過粗略除粉、利用超聲波振動清洗機進行精細除粉、以及使用通電金屬線的切割過程。最後，由自動光學檢測系統進行品質檢查，確保錶殼在進入最終組裝前達到 Apple 的嚴格標準。
這次成功的經驗更延伸到其他產品：全新 iPhone Air 的 USB-C 連接埠，亦採用相同的再生鈦金屬粉經 3D 打印製成，得以實現極致纖薄而堅固耐用的設計。這一切都體現了 Apple 在物理定律、材料創新、卓越設計以及對環境承諾之間達到的完美契合。
更多內容：
Apple Newsroom：勾劃未來版圖：以 3D 打印技術創製鈦金屬 Apple Watch 錶殼
