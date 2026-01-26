鈴木亮平劇中「換臉前身」是影帝 超大咖演員曝光網：神蹟！
【緯來新聞網】「收視女王」戶田惠梨香產後回歸演出的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集就攻佔社群話題，她與主演鈴木亮平繼電影《預告犯》後睽違11年再度合作，飾演幫助男主角「Reboot（重啟）」的神秘會計師，細膩的演技讓鈴木亮平直呼真實到令人害怕，鈴木亮平還忍不住說：「她眼睛大到好像隨時快掉出來！」劇中鈴木亮平經過換臉，最讓觀眾驚訝的是，劇組對「換臉前」的演員保密到家，直到首播才揭曉是影帝松山研一。
《REBOOT》戶田惠梨香（左）劇中協助鈴木亮平換臉重啟人生。（圖／LINE TV提供）
松山研一與戶田惠梨香的驚喜同框，瞬間掀起《死亡筆記本》影迷回憶殺，讓網路討論度瞬間炸裂。觀眾激動直呼：「這是L（松山研一角色名）與彌海砂（戶田惠梨香角色名）睽違20年的重逢！」、「沒想到20年後還沒看到這對傳奇組合，根本是神蹟！」
《REBOOT》戶田惠梨香被鈴木亮平稱讚「眼睛大到好像快掉出來」。（圖／LINE TV提供）
戶田惠梨香接受日媒訪問表示，她第一次遇到這麼燒腦的劇本，笑說：「一開始是經紀人口頭跟我說明，但老實說，我完全聽不懂！」為了詮釋角色的多種面貌，她需要不斷向導演、製作人、甚至編輯黑岩勉老師提問。她分析：「一香（角色名）是那種不斷說謊，甚至連自己都搞不清楚自己是誰的人。她為了守護自己內心的真實，犧牲了很多東西，非常堅強。」
被譽為有「附身級演技」的實力派男星鈴木亮平指出，劇中不僅全員都在說謊，每一集更藏有驚人的大逆轉，看完劇本深深的震撼，「第一印象就是『這真的是很難得遇到的作品』。」談到與戶田對戲的感想，他忍不住說：「我一直在想……她的眼睛真的很大，好像隨時都會掉出來一樣。」戶田惠梨香笑回：「我的眼睛是有點凸啦！」鈴木亮平趕緊解釋：「沒有凸出來啦！不過正因為眼睛大，她的情緒非常直接地傳達過來。」
鈴木亮平透露，劇中有場氣氛緊繃到不行的戲，戶田惠梨香的演技逼真到讓人害怕，「那場戲妳的演技太真實，讓我覺得真的正在被罵，超級恐怖。」戶田惠梨香也大讚鈴木亮平「光速切換」的演技，「不是慢慢進入狀態，而是在開拍的瞬間就入戲了，切換速度很快，非常靈活。」
《REBOOT》鈴木亮平被譽為有「附身級演技」，被戶田惠梨香稱讚可以「光速切換」。（圖／LINE TV提供））
此外，戶田惠梨香也分享拍攝期間的趣事。她笑說：「有一天在攝影棚笑到停不下來。津田先生（喜劇演員津田篤宏）的表情正好戳到我笑點，不管亮平先生演得多逼真，我都完全不行。」鈴木亮平補充：「在第一集重點戲中，我必須演得很投入，結果戶田小姐入鏡剛好笑了。『卡！不好意思，戶田小姐笑了，再來一次！』」戶田惠梨香笑說，自此劇組更細心安排每次走位與表情確認，「像幫我做笑點免疫訓練。」
《REBOOT》由名編劇黑岩勉操刀，劇情描述甜點師早瀨陸（鈴木亮平 飾）突遭妻子離世的沉重打擊，為追查真相並保護摯愛家人，他在神祕會計師幸後一香（戶田惠梨香 飾）的協助下，將容貌整成搜查一課刑警儀堂步，藉此重啟人生。除了實力派演員鈴木涼平、戶田惠梨香、松山研一外，更集結北村有起哉、伊藤英明、King & Prince團員永瀨廉、Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、與田祐希、酒向芳、黑木梅紗等卡司。《REBOOT》LINE TV每週一上架更新。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
戶田惠梨香產後回歸燒腦神劇 演技嚇壞鈴木亮平：眼睛大到快掉出來
日本收視女王戶田惠梨香產後回歸演出的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集就攻佔社群話題，她與主演鈴木亮平繼電影《預告犯》後暌違11年再度合作，飾演幫助男主角「Reboot（重啟）」的神秘會計師，細膩的演技讓鈴木亮平直呼真實到令人害怕，鈴木亮平還忍不住說：「她眼睛大到好像隨時快掉出來！」中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
61歲張曼玉也追星！低調返港朝聖BLACKPINK 「真實狀態」全被拍
韓國女團BLACKPINK 24日起一連3天在香港啟德體育園主場館舉辦世界巡迴演唱會，除了吸引大批歌迷進場支持，香港眾多名人也紛紛到場朝聖，包括陳瀅、陳曉華、陳楨怡、JW王灝兒……等等，另外，國際影后張曼玉也特地從歐洲返港追星，由此可見BLACKPINK的超強魅力。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
孫生母又行竊！趁店員不注意偷精品包 落網辯：眼睛不好
孫生母又行竊！趁店員不注意偷精品包 落網辯：眼睛不好EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
岩田剛典熬15年獻出初體驗 「我一定會再回來」
日本男團「三代目J Soul Brothers」（JSB）成員岩田剛典「SPACE COWBOY」亞洲巡演和見面會前晚（1╱24）起一連2天在Legacy TERA登場，終於完成出道15年來首次個人海外專場的他許下心願：「我一定會再回來，希望能再見到大家！謝謝大家！我愛你！」太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台商涉共諜案遭訴 高院召開接押庭 (圖)
台灣民眾鄭明嘉（右）赴中國經商涉吸收退休行政院官員胡鵬年，要求吸收現退役軍人、收集軍事機密。台灣高檢署26日偵結，將2人起訴並移審。台灣高等法院召開接押庭，法警陸續提訊被告到庭。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
追劇也能當評審？Netflix 正式推出「直播即時投票」功能，首波應用於選秀節目《Star Search》
Netflix不再滿足於讓觀眾單向「追劇」，現在更要你拿起遙控器參與其中。Netflix宣佈推出「直播即時投票」 (Live Voting)功能，這項新應用將隨著從1月20日首播的直播選秀節目《Star Search》同步上線，讓全球訂閱者都能化身評審，決定參賽者的去留。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
敢買凶宅才會發？ 命理師點名「4星座」 入手反而財運翻身
買凶宅真的能轉運發財？房價高不可攀，有人就將目標放在低於市價的凶宅，反而有機會因低價入手而翻身致富。EBC東森財經新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
《臥底洪小姐》朴信惠妹妹是誰演的？「骨盆王者」申有娜演技首發，靠這組穿搭顯腰又顯瘦
朴信惠新劇《臥底洪小姐》正式上線，除了在劇中需要「回到二十歲」的朴信惠受到關注之外，在劇中飾演朴信惠妹妹洪帳美的韓國女團ITZY成員申有娜，雖然只是客串演出，但一身千禧世代的造型也引發了熱烈討論！韓網公認「骨盆王者」的申有娜韓國女團ITZYmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
傳承經典冒險精神，以科技與性能定義長途探險新標竿。Honda 2026年式AfricaTwin重磅登場！
Honda Africa Twin憑藉獨特且充滿運動感的外型、充沛飽滿的動力表現，以及兼具性能與舒適性的車款設定，成功奠定現代全方位冒險家的定位，不論是壯闊冒險、或是週末長途旅行皆深受青睞，2026年式AFRICA TWIN ES新增電子懸吊以及配備無内胎鋼絲框，進一步提升騎乘舒適性。2026年式AFRICA TWIN ES、AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES DCT 分別售價為668,000 / 788,000元，Honda旗艦Adventure車款，以獨有的頂級二輪科技，提供絕佳巡航性能，進一步拓展真正的冒險，預計2026年第二季到港。2026年式AFRICA TWIN ES / AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES DCTAFRICA TWIN ES強悍越野冒險旗艦以舒適性、實用性與運動風格兼具的特性，成功奠定現代全方位冒險家的定位，2026迎來全新車身塗裝與嶄新科技配備，充滿運動感的車身線條，搭載1,084 c.c.並列雙缸引擎，輸出10.9kg-m峰值扭力與97.8HP最大馬力，充沛飽滿的動力表現，兼具低轉速飽滿扭力與中高CARLINK鏈車網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
77歲「綜藝教母」張小燕健康亮紅燈！缺席Lulu婚宴原因曝光
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）的婚宴昨（25）晚在台北文華東方酒店盛大舉行，現場星光熠熠、眾星雲集，但卻少了與Lulu私交甚篤的77歲「綜藝教母」張小燕。張小燕今日向媒體透露，原本她也安排出席，但因身體狀況不佳而臨時取消行程，消息一出，立即引發外界關注。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 9則留言
侯佩岑外貌升級撞臉溫嵐？ 主播廖芳潔吐內心話
48歲藝人侯佩岑日前藉影片曝光近況，卻被指面容較以往更為精緻，有網友好奇詢問是否進行醫美？更有人錯認韓星宋慧喬，甚至點名撞臉温嵐、伊能靜。鏡電視主播廖芳潔24日在臉書發文提及此事，表示最近好多人討論侯佩岑進場維修說「變成溫嵐」，她個人認為不像溫嵐，「其次，如果真的有修，我覺得修得滿美的，柔潤又不僵硬自由時報 ・ 1 天前 ・ 45則留言
61歲玉女嫁養豬大戶30年！甜曬「夫妻親密照」真實近況曝光
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導紅極一時的歌壇玉女裘海正，曾與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」。她在23日近日迎來與老公馬文鴻結婚30週年的「珍珠婚」。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 13 小時前 ・ 9則留言
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 14則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 9則留言
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 12則留言