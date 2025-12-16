鈴木愛理參戰2025台南跨年晚會 粉絲暴動直呼「一定要衝台南」

日本女星鈴木愛理將在台南跨年，粉絲看到消息都興奮了。（台南好YOUNG提供）

台南市政府公布 2025 年台南跨年晚會演出名單，日本全能歌手鈴木愛理的名字讓不少粉絲驚訝不已，「居然來跨年」、「又該翻開寫真集複習了」、「我要去台南！」相關留言瞬間湧現，引起熱烈討論。跨年晚會將於12月31日晚間在永華市政中心西側廣場舉行。

鈴木愛理近期現身男團 FANTASTICS 全國巡迴演唱會宮城公演，並以特別來賓身分登台，演唱電視劇《我推成為我上司全速前進》主題曲〈一生☆キミ推し〉，同時與男主角八木勇征驚喜同台，現場氣氛沸騰。八木勇征事後更與團員一起挑戰舞蹈，讓粉絲又驚又喜。

鈴木愛理與八木勇征主演《我推成為我上司》才剛播完沒多久。（friDay影音提供）

出道於 2002 年，鈴木愛理最初以 Hello! Project 旗下團體成員身分活動，之後成為女子偶像團體 ℃-ute成員，累積廣大人氣與穩固粉絲基礎。℃-ute結束活動後，她以個人歌手身分持續發展音樂事業，發行多張單曲與專輯，並曾為人氣動畫《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》演唱片尾曲與合作版主題曲，在動畫歌曲領域亦具代表性。同時跨足舞台劇與戲劇演出，展現多面向才華，以清新歌聲與全能形象深受日本及海外粉絲喜愛。

鈴木愛理近日在FANTASTIC演唱會擔任嘉賓，與八木勇征（左四）驚喜同台。（網路圖片）

鈴木愛理曾於 2014、2016 年隨 ℃-ute來台演出，此次將是她首度以個人身分站上台灣舞台。她透露早已聽說台南街景迷人、美食豐富，期待能好好感受這趟台灣行，也將帶來最精彩的演出與大家迎接新年。

