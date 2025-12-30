鈴木愛理甜到犯規！為台南美食破戒了 撂台語：蓋齁呷

鈴木愛理透露來到台南，一定要好好品嘗美食。COME ON JKSSP提供

日本人氣偶像鈴木愛理明（31日）將在「台南好 YOUNG 跨年晚會」陪台灣粉絲迎接2026年，今在台受訪難掩「吃貨」本色，羞說：「因為我超愛吃，人生以吃為優先。」來台前就學了台語「蓋齁呷」！訪問時聽到國華街的白糖粿很有名，也立刻記起「國華街」地名，笑著表示，「只要有好吃的，就會記得很清楚。」

曾隨℃-ute訪台的鈴木愛理，分享這次是第一次來到台南，除了興奮地查了很多美食清單，還帶了相機來拍照，準備要打上「台南感性」的hashtag傳上網路。她也從昨天就逛了神農街、林百貨等景點，也如願吃了許多美食。

廣告 廣告

鈴木愛理準備拍很多「台南感性」的照片。COME ON JKSSP提供

鈴木愛理很驚訝我愛你的台語，竟暗藏自己的名字。COME ON JKSSP提供

鈴木愛理透露雖然自己過了25歲後，演出當天幾乎都不太會吃東西，但來到台南很難忌口，笑說完全能理解「來台南體重沒變重不能回去」的說法，笑說：「昨天吃晚餐時，心想這個吃一口就好，那個吃一口就好，但全都太好吃了，就都吃了！」透露會讓自己多動，爭取吃更多。

而在記者會上，鈴木愛理也嘗了火龍果等台灣水果，滿足地大讚「蓋齁呷」。她還加碼秀了「我愛你」的台語，興奮地說：「『哇愛哩』裡面有我的名字『愛理』耶，我學的時候嚇一大跳！」也搶先向粉絲送上超甜告白。



回到原文

更多鏡報報導

日本女神鈴木愛理跨年登台南！ 曾獲封「偶像中的偶像」還是慶應高材生

等9年再來台！鈴木愛理接地氣祈福拜拜 台語「兩個字」萌翻全場

Danielle被踢出NewJeans恐賠23億！粉絲團怒批房時爀 網友目擊：她退團當下在搬煤炭