鈴木愛理登跨年吃爆台南美食 曝光吃貨本性喊話：完蛋了

【緯來新聞網】日本人氣女星鈴木愛理來台參加2026台南跨年「台南好YOUNG」，女團出身的她，過去曾以早安家族℃-ute成員來台演出，這次獨自站上台南數十萬人的跨年舞台，受訪時坦言好緊張，更直呼台南美食吸引力太大，什麼都想吃一口，笑喊：「完蛋了，回去體重要變重了。」

鈴木愛理相隔9年再度來台，期待站上台南跨年舞台。（圖／COME ON JKSSP提供）

鈴木愛理相隔9年再來台演出，這次她也努力學了許多中文跟台語，包括「蓋好呷」、「挖尚水」、「我是鈴木愛理，挖愛你。」展現滿滿誠意。她先前跟八木勇征主演日劇《我推成為我上司全速前進》頗受好評，這次站上跨年超大舞台，她坦言緊張又期待，「之前在影片上看到台灣的聖誕晚會，人真的非常多，會擔心大家認不認識我。」她也預告明晚跨年演出準備了氣氛很嗨的歌曲，「喜歡《我推》的粉絲可以期待。」



這是鈴木愛理第一次到台南，透露來之前在網路查了許多資料，知道台灣有許多美食跟古色古香的街景，到了台南也趁空檔時間去觀光，去了兩間廟擲筊求籤，向神明祈求心願，「我都求說希望明年工作一切順利。」愛吃美食的她，也把握機會大舕台南美食，她笑喊：「我剛吃完飯就去逛了神農街、林百貨還吃了豆花，覺得台南東西好好吃。每次端上桌都想說要忍耐一下，但上桌了以後每個都想吃一口，感覺要完蛋了，回去日本體重一定會變重。」還不忘詢問在場眾人，還有沒有推薦的台南美食，聽到白糖粿更是露出躍躍欲試的表情，「聽起來就好讚，真的好想吃！」

鈴木愛理到台南大吃美食，也把握時間觀光去廟裡拜拜祈求工作順利。（圖／COME ON JKSSP提供）

至於控制體重的秘訣，她笑說在日本的時候會嚴格控制，上台當天都不進食，「但到海外的話，我會把握時間享受美食，覺得現在不吃就吃不到了！」如果像是來台灣，已經知道會大吃特吃，她就會努力想辦法運動，笑喊：「像是在搭飛機的時候想辦法鍛鍊腹肌，稍微努力一下。」



新的一年即將到來，她表示每年的願望都是祈求身體健康，在工作上也想繼續嘗試新挑戰，「我明年就32歲，覺得這個年紀應該要是成熟的女性了，雖然跟我想像中還有一段距離，但未來也還有很多想挑戰的事情。」並表示9年前來台開唱，至今能難忘台粉的熱情，也喊話希望能再次和當時的歌迷見面，能有機會來台開唱。

