鈴木愛理自創「台南感性」 被美食俘虜直呼：該賀呷

前日本女團℃-ute及Buono!的前成員鈴木愛理。（圖／COME ON JKSSP提供）





前日本女團℃-ute及Buono!的前成員鈴木愛理首度以個人身份來台，便是來到台南進行跨年活動，今（30日）接受媒體訪問，提及之前都是在SNS看見台南，首度來特別查了很多資料，本身就愛美食的她，更是被「美食之都」俘虜，直呼：「該賀呷（很好吃）！」

鈴木愛理時隔9年再度來台，表示上次是℃-ute身份來的，對於台灣的氛圍有十分深刻的印象，這次首度來到台南，「其實對於台南就是在SNS看過，這次來之前查了很多資料，知道是美食聞名、歷史感的街道，因此列了很多景點」，透露自己去了神農街、林百貨等。

日本女星鈴木愛理熱愛美食，學會了台語便是「該賀呷（很好吃）！」（圖／COME ON JKSSP提供）

而本身就熱愛美食的鈴木愛理，更笑說自己吃了很多美食，心裡想說：「慘了，體重一定會變重！」聽到記者笑回：「沒變重不能回去」後直接大笑，表示完全能理解這個說法，並透露昨天在吃飯本來覺得要克制，都吃一口就好，結果太好吃就都吃掉了，而學習的台語便是「該賀呷（很好吃）！」

台南的食物偏甜，詢問鈴木愛理有沒有吃到很甜的食物，她則表示這兩天吃到的都是自己喜歡的口味，反而詢問有沒有特別代表「台南甜」的食物，介紹了冬瓜茶還有白糖粿，她直呼：「在那裡賣？好想吃！」聽見國華街後，也標準覆述中文，並笑說：「有好吃的東西就會記得很清楚。」

而對於身材控制，則透露自己在超過25歲後，就發現不能一下子馬上就瘦下來，因此就會控制自己的食量，在日本演出當天就不會吃東西，但在國外就會想說這次不吃就不知道能不能再吃到，笑說：「所以明天還是會吃的！」還偷偷透露在飛機上有做捲腹運動來鍛鍊腹肌。

日本女星鈴木愛理將出演《台南好Young跨年晚會》。（圖／COME ON JKSSP提供）

這次首次以個人身份來台演出，又是站在台下有萬人的跨年舞台，鈴木愛理表達自己真的很緊張，並透露自己有看到《台南好Young跨年晚會》之前的耶誕活動影片，全部都是人、整個很盛大，因此不知道大家認不認識她，但還是準備了可能會讓大家很嗨的歌曲，希望大家會喜歡。

鈴木愛理這次在新舊接替的時刻來台，也提及自己有去台南的廟宇，並且用台灣的方式參拜，和一起工作的夥伴祈求明年都可以工作運更旺，今年的願望是自己可以健康，而明年將迎接32歲，他本人覺得是一個憧憬的成熟女性面貌的年紀，但目前自己還沒達到，表示：「所以會好好繼續迎接挑戰的！」

日本女星鈴木愛理期待再度來台開唱。（圖／COME ON JKSSP提供）

最後對於會不會有機會來台開演唱會，鈴木愛理說道上次是℃-ute時期來台，都還記得粉絲們的溫暖和熱情，希望不管是什麼時候認識自己，還是當初有來見面的大家，都能夠見面，因此很期待能來台開唱。



