鈴木愛理被「菜奇鴨」圈粉！貼臉合照狂吸 5 萬讚 網喊：台南觀光大使

台南市政府舉辦的「台南好Young」跨年晚會日前圓滿落幕，其中受邀演出的「日本全能天后」鈴木愛理，在個人Instagram曬出一系列造訪台南的美照，其中一張與台南傳統市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影的照片，瞬間融化大批粉絲，短短幾小時就吸引超過5萬4千人按讚，網友紛紛直呼：「太可愛了」、「根本是台南觀光大使！」。

鈴木愛理遊台南，貼臉菜奇鴨狂吸5萬讚。（圖／台南市政府提供）

鈴木愛理此次受邀來台南跨年演出，行程滿檔之餘也不忘體驗在地文化。她不僅前往台灣首廟天壇體驗「擲筊」，了解廟宇典故，更對台南的夜市文化情有獨鍾。在媒體見面會上，台南市長黃偉哲除了送上美食，更特地準備了台南傳統市場吉祥物「菜奇鴨」，鈴木愛理一見立刻發出驚呼大讚「卡哇依」，7日更在IG上傳合照，並寫下旅遊點滴，意外讓這隻吉祥物在社群平台Threads上爆紅。

鈴木愛理表示，很榮幸能與「菜奇鴨」做朋友，希望能像吉祥物一樣受大家喜愛，並邀請粉絲一起「愛上台南，愛上夜市」。台南市長黃偉哲表示，感謝鈴木愛理的喜歡，今年跨年晚會邀請包括STAYC、鈴木愛理、ALL(H)OURS等國際卡司，不僅將晚會打造為國際舞台，更成功透過藝人的視角，將台南的美食、人情味與夜市魅力傳遞給全球粉絲。

