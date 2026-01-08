鈴木愛理貼臉菜奇鴨 5.4萬人按讚

參加台南跨年晚會的日本藝人鈴木愛理在網路發表心得，讚譽台南。 （新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

「台南好young」跨年晚會，已精彩落幕，主秀之一的日本藝人鈴木愛理特地在個人Instagram分享造過程的點點滴滴，不僅記錄在地風景與美食，還特別上傳與「菜奇鴨」貼臉合影的可愛照片，貼文後幾小時內，即吸引超過五萬四千人按讚，粉絲紛紛留言直呼「太可愛了」、「可以當台南日本觀光大使」，讓「菜奇鴨」人氣再度飆升。

參加十二月三十一日跨年晚會的鈴木愛理，在演出之前，專程前往台南天壇擲筊，了解廟宇文化、典故，也訪台南市區景點和夜市，將各種有趣的、美好的、新奇的人事物，全都記錄下來，並透過社群網路平台，公開給全世界知道，成為另類的夜市吉祥物「菜奇鴨」代言人。

廣告 廣告

鈴木愛理認為，台南擁有獨樹一幟的夜市文化，其喧鬧、樸實與充滿懷舊感的氣息，更是觀光客感受「台南感性」的絕佳景點，並期盼自己能發揮「菜奇鴨」吉祥物一樣的功能，受到大家的喜愛，她在ＩＧ貼文說：「很榮幸可以與菜奇鴨做朋友，一起宣傳、推廣台南的美好」。「讓我們一起愛上台南，愛上夜市」，促進夜市商機的同時，也成為民眾日常消費與社交重心。

對於日本全能天后鈴木愛理以行動在社群平台分享台南之美，黃偉哲特別回應感謝之餘，這無疑是成功吸引國際目光，仿佛是另類的「菜奇鴨代言人」，不僅讓更多海外粉絲看見台南的城市魅力，同時也藉「台南限定」的耶誕跨年慶典與國際藝人交流，持續推廣「台南好YOUNG」品牌，讓世界看見台南、走進台南。