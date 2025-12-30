鈴木愛理迷上台南自創「#台南感性」 吃貨上身直呼「現在不吃就吃不到了」

日本女星鈴木愛理超級愛笑，接受訪問超級坦率大方。（COME ON JKSSP提供）

日本人氣女星鈴木愛理最近以《我推成為我上司全速前進》讓許多粉絲大喊「戀愛了！」時隔9年再訪台灣，今（31日）將以個人歌手身分首次站上台南跨年舞台，昨出席跨年晚會記者會並接受台媒聯訪，坦言既期待又緊張。她事前看了台南聖誕晚會影片，光是畫面裡滿滿人潮就讓她直呼盛大，而愛拍照的她抽空逛台南也拍下不少照片，更自創「#台南感性」讓台南市長黃偉哲都不禁喊話「歡迎多來代言台南。」

鈴木愛理主演《我推成為我上司全速前進》超圈粉。（friDay影音提供）

鈴木愛理上一次來台還是以女團℃-ute身分，單人出道後這是第一次，對台灣依然有很深的情感。來之前她透過社群做了大量功課，對台南的印象是美食聞名、充滿懷舊歷史感的街景，一抵達就迫不及待開吃，晚上先逛了神農街，隔天又去了林百貨，豆花、各種小吃一樣不落，笑說「感覺要變胖了」，昨晚原本只打算吃一點，結果一口接一口，整桌菜全吃完。

自稱是吃貨的她，還現場向記者請教推薦美食，聽到國華街、白糖粿和冬瓜茶時眼睛都亮了起來；她也大方坦言25歲以後漸漸發現沒辦法快速瘦回來，在日本工作時會嚴格控制，甚至表演當天幾乎不吃，但一離開日本就會覺得「現在不吃就吃不到了」，這趟來到台南乾脆調整心態，多動多吃也沒關係，現場還即興示範核心運動，讓大家都笑出聲。

鈴木愛理久違來台，非常期待在台南跨年晚會將自己的表演呈現給大家。（COME ON JKSSP提供）

難得在歲末之際到海外工作，鈴木愛理也特地到台南的廟裡拜拜，祈求工作順利、能量不斷，還和工作夥伴一起誠心祈願，體驗擲筊、抽籤的流程。她表示自己一直把健康放在第一位，今年特別感覺充滿活力，明年即將32歲，對她而言是想成為「成熟女性」的重要階段，也覺得和想像中的自己還不完全一樣，仍有很多可以挑戰的可能，會繼續全力衝刺。

首次真正走進台南，鈴木愛理也留下滿滿影像紀錄，拍了不少美食與街景照，還自創了「台南感性」的標籤，笑說很多來台灣的韓國朋友都愛拍所謂的「台灣感性」，她這趟親身體驗後完全懂了，也直呼台南真的很有味道。

鈴木愛理抵擋不住台南美食，「現在不吃就吃不到了！」（翻攝鈴木愛理IG）ˋ

談到跨年演出，她直言真的很緊張，現場可能有第一次認識她的觀眾，也有人只記得偶像時期或看過她的戲劇作品，因此特別挑選歌單，希望不管認不認識，只要聽過其中任何一首歌，都能感受到她的魅力，帶著開心的心情迎接新的一年。她也許下心願，希望未來能再來台灣舉辦個人演唱會，重逢9年前那群溫暖又熱情的粉絲，別再讓大家等那麼久。

