鈴木愛理隔9年來台盼與老粉重逢 自創「台南感性」美食全桌清空

鈴木愛理相隔9年來台，受邀登上「台南好young」跨年晚會舞台。（COME ON JKSSP提供）

日本女神鈴木愛理相隔9年來台，受邀登上「台南好young」跨年晚會舞台，30日出席記者會時，笑說因為熱愛美食，所以先學會的是台語「蓋喝呷」（非常好吃），害羞表示「整桌菜本來想只吃一口，結果還是全吃光了」，現場也大嗑蕃茄蜜餞等水果，更俏皮問記者是否還有推薦什麼在地美食。

回顧9年前來台經驗，鈴木愛理表示，當時仍以女子團體℃-ute成員身分活動，對台灣粉絲的熱情與整體氛圍至今仍印象深刻，「所以這次真的很期待再來台灣，也希望能和9年前就見過面的朋友再次見面」，這趟更是她第一次造訪台南，她形容街景非常美麗，還特地進行街拍，笑說知道大家常用「台灣感性」這個hashtag，「所以我自己創了一個『台南感性』」。

談到台南行程，鈴木愛理坦言，過去來訪前在網路上做了不少功課，知道這裡以美食與懷舊歷史感聞名，她感謝工作人員細心安排，抵達當天就走訪神農街、林百貨，也品嚐了豆花等在地小吃，「真的吃了很多印象很深刻的美食」，面對「甜食之都」台南，她直言目前吃到的口味都非常喜歡，聽到記者推薦她也可以試試冬瓜茶跟白糖粿，她立刻雙眼發亮。

鈴木愛理俏皮比愛心。（COME ON JKSSP提供）

被問到是否會被公司要求忌口，她笑說自己好像沒有完全回答到問題，坦承25歲之後發現不像以前那麼容易瘦，「在日本會好好控制，演出當天甚至不進食，但只要離開日本，就會覺得一定要把握，因為回去就吃不到了，來台南就是要吃」，隔天還打算繼續品嚐美食，不過也會透過訓練調整體能，「讓自己變成一個吃了也沒關係的身體」，甚至透露會在飛機上練腹肌。

這次是她首次以個人歌手身分來台演出，又將站上台下萬人的跨年舞台，她坦言心情難免緊張，一度擔心台下觀眾是否認識自己，不過也表示已準備好充滿氣氛的歌曲，「希望可以和大家一起度過2025最後一天」。談及新年新希望，鈴木愛理分享此行去了兩間廟宇祈福，並按照當地方式虔誠參拜，她表示，難得在海外迎接年底，便和工作夥伴一起祈求新的一年能夠順利、能量不斷。

回顧去年許下「健康第一」的願望，她認為自己今年狀態很好，「非常有活力，可以好好地衝」，對於32歲這個年紀，她形容是「令人憧憬的成熟年紀」，但也坦言和想像中仍有些距離，「我覺得還有很多可以挑戰、可以期待的事情，所以明年也會繼續好好挑戰」。

她也多次表達希望能再來台灣舉辦個人演唱會的心願，「以℃-ute身份來台時，受到非常溫暖的迎接，那個氣氛到現在都忘不了」，也期待能與當時就支持她的粉絲再見面，「雖然不知道大家還記不記得我，但花了9年的時間，還是很希望有機會來開唱」。

展望即將到來的跨年舞台，鈴木愛理充滿期待，直言無論是舞台規模還是現場氣氛，都一定比自己想像得更加盛大。她也相信現場會有第一次認識她的觀眾、因日劇《我推成為我上司 全速前進》而認識她的粉絲，以及從團體時期一路支持至今的老朋友，「不管是認識或不認識我，希望都能帶給大家驚喜與開心，為2025年畫下最棒、最開心的句點」。

