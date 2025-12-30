鈴木愛理隔9年再來台！獨登台南跨年 一舉動驚呼：我完蛋了

記者林汝珊／台南報導

鈴木愛理隔9年來台。（圖／COME ON JKSSP提供）

日本人氣女星鈴木愛理時隔9年再度來到台灣，以個人身分將登上台南跨年舞台，讓她直呼心情特別不一樣，「上一次是以℃-ute身分來，這次是自己一個人，其實很期待，也很緊張。」笑說，台灣一直是讓她印象很深刻的地方，這次終於有機會再訪，真的非常開心。

鈴木愛理台南吃美食。（圖／COME ON JKSSP提供）

鈴木愛理也提前做了不少功課，「知道台南以美食聞名，也有很多懷舊、歷史感的地方。」透露抵台後就立刻跑去逛神農街，隔天早上還安排觀光行程，包括林百貨等景點，行程滿滿。提到美食，她更是完全招架不住，驚呼：「完蛋了，體重一定會變重」笑說原本還想忌口，最後卻整桌吃光。

這次將站上跨年萬人舞台，鈴木愛理坦言其實會緊張，「之前在影片上看到台灣的聖誕晚會，人真的非常多，會擔心大家認不認識我。」不過她也準備了氣氛很嗨的歌曲，希望能陪大家一起為2025年畫下熱血的句點。

鈴木愛理除了學台語，記者會上也大玩諧音梗。（圖／COME ON JKSSP提供）

為了更貼近台灣粉絲，她也努力學中文與台語，喊話「蓋好呷」，因為真的超愛吃，希望能用最貼近大家的方式表達「好吃」，現場還被教了台語「哇最漂」。此外，她也特地到廟裡拜拜，向當地神明祈求行程順利、工作順利。

今年32歲的鈴木愛理，談到年齡時表示，現在的自己和當初想像的成熟女性還有一點距離，但也覺得未來還有很多挑戰可以嘗試。至於是否有機會再來台開唱？她毫不猶豫點頭，「當然很想！」也提到自己至今仍忘不了9年前以團體身分來台時，粉絲的熱烈歡迎，希望能再次和當時的歌迷見面。

