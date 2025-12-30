鈴木愛理隔9年再訪台！破戒狂吃美食哀喊：體重會變重

鈴木愛理時隔9年來台，將出席明台南跨年。（圖／COME ON JKSSP提供）

日本演歌雙棲女星鈴木愛理，過去曾以女團「℃-ute」身分來台舉辦演唱會，時隔9年，這次她以個人身分受邀出席「台南好 YOUNG 跨年晚會」。今（30日）她接受媒體訪問時透露，昨天抵台後原本打算嚴格進行飲食控管，沒想到仍然破功，讓她忍不住哀嚎：「慘了！體重應該會變重。」

鈴木愛理難以抗拒台南美食誘惑，並透露特別拍片記錄此行點滴。（圖／COME ON JKSSP提供）

這次以個人身分站上跨年萬人舞台，鈴木愛理直言「當然緊張」，並透露看過前陣子台南聖誕活動的影片，台下人潮滿滿，讓她既期待又擔心，深怕台下觀眾不認識自己。她也特別準備能炒熱氣氛的歌曲，希望陪伴大家一起為2025年畫下開心的句點。

為了更貼近台灣粉絲，鈴木愛理也學了「蓋齁甲（非常好吃的台語）」，笑喊：「因為我的人生以吃為優先，所以想知道最貼近大家的好吃說法。」聽到記者推薦去「國華街」，她立刻跟念，標準發音讓在場眾人驚嘆不已，她害羞表示：「有好吃的就會記得很清楚。」

談到飲食與身材管理，鈴木愛理坦言25歲之後，身材已不像以前那麼容易恢復，因此平時在日本會嚴格控制飲食，甚至演出當天都不進食，但一到海外就會忍不住想著「今天不吃就吃不到了，明天還是打算吃」。她笑說會靠多活動來維持狀態，還現場示範在飛機上做抬腿運動，模樣相當逗趣，直呼：「沒辦法，很緊急，要來台南大吃！」

此外，她也特地帶著相機來台紀錄旅程，已去了神農街、林百貨。鈴木愛理看到不少韓國觀光客在社群分享「台灣感性」，她自創「台南感性」，希望透過自己的視角推薦台南之美。今早也前往台南兩間廟宇祈求工作順利，跟工作人員一起體驗了擲筊。鈴木愛理表示，2024年她許下「健康第一」的願望，今年感覺自己充滿活力；即將迎來32歲，她期許自己朝理想中的成熟女性邁進，難忘以℃-ute身分來台的演出的她，也難忘台灣粉絲的熱情，盼有機會再來台開唱。

