鈴木愛理「烙台語」、ALL(H)OURS大啖芒果 邀粉絲台南跨年

擁有招牌可愛虎牙的日本「全能天后」鈴木愛理，明天將在「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首度登台演出。（洪榮志攝）

明天將在「2026台南好young」耶誕跨年系列活動登台演出的日本「全能天后」鈴木愛理及韓國新生代男團ALL(H)OURS，30日提前抵達台南，市府晚間特別為這2組日韓藝人舉辦記者會，並熱情邀請眾粉絲明天在台南一起跨年。

對於首度前來台南跨年表演，2組日韓藝人紛紛表示既興奮又期待，市長黃偉哲也準備台南小吃及農特展品給他們享受，希望他們在緊湊的行程中能覺得不虛此行。

「鈴木愛理，我愛你！」8歲出道擁有招牌可愛虎牙的鈴木愛理是偶像出身，因橫跨歌手、模特與戲劇等領域，堪稱「全能天后」。她上次來台演出是2016年隨著日本女子偶像團體℃-ute登台，暌違10年首度以個人身分站上台南跨年舞台，吸引眾多粉絲漏夜排隊期待她的驚喜表演。

「賀呷！」鈴木愛理說，9年前她以女團身分來台開唱時，大家都很熱情，當時的空氣至今仍然印象深刻。此次前來台南也有先做功課，查了很多想去的景點，昨天一吃完飯就去神農街，今天逛了林百貨，還吃了很多好吃的東西，擔心體重會增加。

鈴木愛理還透露今天去了2間廟，祈求明年的工作運勢，「希望神明保佑我工作運更旺，可以更有力量」。她說，每年都有許願健康第一，但轉眼間明年就32歲，「我想成為更成熟的人，雖然現在和我憧憬的樣貌還有一點距離，代表明年還有空間好好衝刺。」

市府特別準備台南的珍珠奶茶，也準備蜜棗、紅白火龍果、小番茄、椪柑、鳳梨、洋香瓜等五顏六色的當季水果，以及鳳梨果乾、芒果乾及柚子果汁，款待遠道而來的鈴木愛理，只見她眼睛一亮，先嘗為快，並大讚好吃。

至於顏值、唱跳實力同樣驚人的韓新生代男團ALL(H)OURS，黃偉哲表示，上回是透過社群軟體，請他們協助行銷台南芒果結緣，此次特別精心準備急速冷凍的芒果，讓他們再次回味芒果豐富的香氣及甜蜜的滋味，並品嘗其他台南當季特色水果。

黃偉哲還直呼見到眾團員本人，果然活力充沛並充滿青春氣息。「謝謝市長！」ALL(H)OURS也表示，「很榮幸能來台南跨年演出」，成員們更被果乾及鮮果汁吸引，還餵食黃偉哲一起享用，將現場氣氛推向高潮。

