鈴木愛理一貼 台南「菜奇鴨」打進日本粉絲圈

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已建立城市品牌的「台南好young」跨年晚會，在有限預算下邀集多組國內外高人氣藝人演出，包括韓國女團STAYC、日本全能天后鈴木愛理、ALL(H)OURS等國際卡司，橫跨搖滾、抒情與流行曲風，讓上週三(31日)的台南跨年夜，宛如一場音樂國際舞台。

其中，鈴木愛理7日在個人Instagram分享造訪台南的點點滴滴，不僅記錄在地風景與美食，也上傳與台南市場吉祥物「菜奇鴨」貼臉合影的可愛照片，貼文短短數小時即突破5萬4千人按讚，粉絲留言直呼「太可愛了」、「可以當台南日本觀光大使」，再度推升「菜奇鴨」人氣。

廣告 廣告

「菜奇鴨」是2021年台南市場吉祥物選拔賽冠軍，造型結合市場圍裙、菜籃與斗笠，象徵傳統市場的熱鬧與多元文化，近期更在社群平台Threads爆紅。鈴木愛理也分享，能與「菜奇鴨」成為朋友十分榮幸，期待一起宣傳、推廣台南的美好。

在晚會演出前，鈴木愛理就已特地走訪台南天壇體驗廟宇文化，並利用空檔記錄城市日常，透過社群平台分享給全球粉絲，成為另類的「菜奇鴨代言人」。她表示，台南夜市兼具喧鬧、樸實與懷舊氛圍，是感受「台南感性」的最佳場域，期待有機會深入探索。

市長黃偉哲表示，夜市是台南的縮影與象徵，也是外國旅客必訪行程之一，感謝鈴木愛理以行動在社群分享台南之美，成功吸引國際目光，透過跨年活動與國際藝人交流，持續推廣「台南好young」品牌，讓世界看見台南。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

砸4千萬給兒子經營 老唐牛肉麵爆停業！吳宗憲回應了

