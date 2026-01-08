鈴木愛理PO文「貼臉菜奇鴨」 破5萬人按讚！粉絲嗨喊「來當代言人」

▲ (圖/翻攝自 @airisuzuki_official_uf IG)

台南市 / 武廷融 綜合報導

日本人氣女星鈴木愛理日前受邀參加「台南好young」跨年晚會，帶來精彩的表演，而她昨(7)日在Instagram上傳與台南市場處吉祥物「菜奇鴨」娃娃貼臉合影照片，讓粉絲直呼「超可愛」，更吸引超過5萬人按讚，台灣粉絲也紛紛留言表示「愛理竟然跟菜奇鴨同框」、「竟然有菜奇鴨！！！！！！！！ 太羨慕了吧」、「可以請愛理代言台南觀光嗎？」。

鈴木愛理受邀參加「台南好young」跨年晚會，她在演出之前，除先前往台南天壇擲筊，了解廟宇文化、典故，也利用時間走訪台南。台南市長黃偉哲則在媒體見面會上特地準備驚喜小禮「菜奇鴨」贈與鈴木愛理。而鈴木愛理昨日發文貼出她與「菜奇鴨」的合照，從照片上可以看出來拍攝的地點就在台南國華友愛新商圈。

貼文一出也立刻吸引網友目光，不少日本網友留言表示「超可愛」，而台灣網友更是直呼「是菜奇鴨！」、「愛理竟然跟菜奇鴨同框 好可愛」、「竟然有菜奇鴨！！！！！！！！ 太羨慕了吧」、「居然有菜奇鴨！」、「可以請愛理代言台南觀光嗎？」

